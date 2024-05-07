انت الأن تتابع خبر أخيرا مصر تنتصر لغزة بعملية دقيقة لسلاح الجو المصري في رفح ... والتكبيرات تتصاعد من رفح الفلسطينينة ! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سيطر جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، على الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري، وذلك بحسب ما نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

وأكد مصدر رفيع المستوى، أن الوفد الأمني المصري حذر نظرائه في إسرائيل من عواقب اقتحام معبر رفح البري من الجانب الفلسطيني وطلب وقف هذا التحرك فورا، مشيرا إلى أن الجهود التي تقودها مصر لا زالت تتواصل لوقف التصعيد بين الطرفين.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أنه تم إجلاء الغالبية العظمى من السكان بمنطقة العمليات العسكرية في رفح الفلسطينية، مشيرا إلى أنه سيط

ر من الناحية التشغيلية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح في جنوب قطاع غزة، مُضيفًا أن القوات الخاصة تمشط المنطقة.

وأضاف جيش الاحتلال أن قواته كانت تعمل منذ ليل الإثنين، في منطقة محددة في شرق رفح، حيث جرى إجلاء معظم السكان وبعض المنظمات الدولية.

بدورها، أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات فى بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء، العمليات العسكرية الإسرائيلية فى مدينة رفح الفلسطينية، وما أسفرت عنه من سيطرة إسرائيلية علي الجانب الفلسطينى من معبر رفح.

واعتبرت مصر أن هذا التصعيد الخطير يهدد حياة أكثر من مليون فلسطينى يعتمدون اعتماداً أساسياً على هذا المعبر باعتباره شريان الحياة الرئيسى لقطاع غزة، والمنفذ الآمن لخروج الجرحى والمرضى لتلقى العلاج، ولدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشقاء الفلسطينيين فى غزة.

ودعت جمهورية مصر العربية الجانب الإسرائيلي إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والابتعاد عن سياسة حافة الهاوية ذات التأثير بعيد المدى، والتي من شأنها أن تهدد مصير الجهود المضنية المبذولة للتوصل إلى هدنة مستدامة داخل قطاع غزة.

كما طالبت مصر جميع الأطراف الدولية المؤثرة بالتدخل وممارسة الضغوط اللازمة لنزع فتيل الأزمة الراهنة، وإتاحة الفرصة للجهود الدبلوماسية لتحقق نتائجها المرجوة.

يأتي ذلك فيما، دخل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يومه الـ214 على التوالي، وسط قصف عنيف على مدينة رفح الفلسطينية وغارات طالت مدينة غزة وشمالها في محيط منطقة اليرموك وشرقي جباليا وبيت لاهيا، وبيت حانون، ما أسفر عن استشهاد واصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين.

وأكدت وسائل إعلام محلية فلسطينية استشهاد 4 مواطنين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة الهمص في حي الجنينة شرقي مدينة رفح، وأن غارة إسرائيلية استهدفت منزل عائلة عبد العال بالحي الإداري وسط رفح الفلسطينية، تسببت في استشهاد أحد أفراد العائلة وإصابة آخرين.

واستهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي بعدة غارات المناطق الشرقية لبلدتي بيت حانون وجباليا شمالي قطاع غزة، كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي عدة غارات في مدينة غزة وشمالها في محيط منطقة اليرموك وشرقي جباليا، حيث استشهد 3 مواطنين فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة الدريلمي في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

واستشهد فلسطيني وأصيب آخر في قصف استهدف منزلا لعائلة بكر بمخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

شنت طائرات حربية إسرائيلية عشرات الغارات الجوية على منازل لعشرات الفلسطينيين في مدينة رفح الفلسطينية، وشن الطيران الإسرائيلي ما يقرب من 100 غارة جوية خلال الساعات الماضية.

وفي هذا الاتجاه، تمكنت طواقم الدفاع المدني في غزة من انتشال عدد من الشهداء ونقل عدد من المصابين من تحت أنقاض منازل لعائلات فلسطينية أبرزها أبو عمرة، الشمالي، والهمص، وعبد العال، والتي قصفتها الطائرات الحربية الإسرائيلية الليلة وفجر الثلاثاء، في محافظة رفح الفلسطينية.

وفي وقت سابق، استشهد 5 مواطنين فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في حي تل السلطان غرب مدينة رفح الفلسطينية، كما قصف الاحتلال الإسرائيلي أيضا منزلا لعائلة أبو عمرة غربي المدينة، ما أسفر عن 3 شهداء بينهم طفل فلسطيني.

بدورها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل جراءها للمستشفيات 54 شهيدا و96 إصابة خلال ال 24 ساعة الماضية.

وأكدت الصحة الفلسطينية في تحديثها اليومي ارتفاع حصيلة العدوان إلى 34789 شهيدا و78204 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي، مشيرة إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الفلسطينية الوصول إليهم.

فيما، حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، الثلاثاء، من استمرار توقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، عبر معبر رفح الحدودي مع مصر.

وقالت الأونروا في بيان، نشرته عبر منصة "إكس"، إن استمرار توقف دخول المساعدات وإمدادات الوقود عند معبر رفح، سيوقف الاستجابة الإنسانية الحرجة في جميع أنحاء قطاع غزة تزامنا مع إعلان إسرائيل سيطرتها على الجانب الفلسطيني من معبر رفح .

وأضافت:

إن الجوع الكارثي الذي يواجهه الناس، ولا سيما في شمال غزة، سيزداد سوءا إذا انقطعت طرق الإمداد هذه".

ويواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي اغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري الوحيد في قطاع غزة لليوم الرابع على التوالي.

إلى ذلك، أكد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، دينيس فرانسيس، الثلاثاء، أنه لا شيء يبرر الهجوم المتهور على مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة، محذرا من شنّ أية عملية عسكرية برية إسرائيلية على مدينة رفح الفلسطينية التي يقطنها أكثر من مليون نازح.

وأضاف "فرانسيس"،