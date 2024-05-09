انت الأن تتابع خبر ”سيندم الجميع والخسارة ستكون كبيرة”.. ليلى عبد اللطيف الشهيرة تكشف للكل عن حدث محوري سيضرب هذه الدولة العربية بعد 48 ساعة!!والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - “اقترب موعد الفاجعة التي حذرتكم منها”.. ليلى عبد اللطيف تكشف عن حدث محوري سيضرب هذه الدولة العربية بعد 48 ساعة، حيث اثارت تنبؤات العرافة ليلى عبد اللطيف الأخيرة الرعب عند الجمهور، خصوصاً بعدما كشفت ماسيحدث في الايام القادمة.

وقالت أن المدارس اللبنانية ستتعرض للقفل، وسوف يشهد مطار رفيق الحريري أحداث شغب وفوضى وسيكون موظفو المطار في قلب الحدث، وسوف ينجح محمد الحوت رئيس مجلس إدارة طيران الشرق الأوسط في حل تلك للمشكلة وسوف يجد حلاً.

ونفت ليلى عبد اللطيف قيام حرب عالمية ثالثة هذا العام لكنها توقعت أن تشهد بعض الدول العربية بعض الكوارث الزراعية وظهور أزمات بالغة في الغذاء، كذلك توقعت حدوث حرائق ومشاهد نيران بين الناس في بعض الدول العربية الأخرى.

وتوقعت أن المهاجرين خارج البلاد سوف يعودون لدولتهم لبنان ويقيموا فيها وسوف ينشأون شبكة استثمارات ناجحة.

وأشارت ليلى عبد اللطيف أن عام 2024 سوف يشهد ظواهر غريبة مثل اختفاء بعض المدن وفي عام 2025 ستهاجم بعض الحيوانات المفترسة الإنسان.