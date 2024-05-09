ضعي هذه الحبات الصغيرة على الشامبو وامزجيها جيداً لتغذية الشعر وشاهدي النتيجة السحرية التي ستحدث!!

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رياض - احمد صلاح - المواد الطبيعية العديدة الموجودة حولنا لها فوائد كثيرة لا نعلم عنها سوى القليل فقط وكل يوم نكتشف المزيد عنها، وما لم نكن نتوقعه هو أن تكون معظم تلك المواد المستخدمة في المطبخ لها استخدام آخر سوى هذا الأمر مثل القرنفل، حيث يعد القرنفل إحدى التوابل المميزة التي تعطي الطعام طعم مختلف ومميز ولكن الآن يستخدم القرنفل بجانب هذا الأمر في مستحضرات العناية بالشعر، إذ أن القرنفل لها الكثير من الخصائص والفوائد التي يوفرها للشعر إذا استخدام عليه بشكل مباشر أو غير مباشر لما لا تتعرفوا معنا على طريقة استخدام القرنفل مع الشامبو لتغذية الشعر.

ضعي هذه الحبات الصغيرة على الشامبو لتغذية الشعر وشاهدي النتيجة السحرية التي ستحدث

فوائد القرنفل للشعر

الكثير من النساء قد لا تصدق ذلك إلا أن القرنفل له فوائد متنوعة للشعر ويؤثر عليه بشكل إيجابي كبير مع كثرة الاستخدام وهناك عدة تجارب أقيمت على القرنفل لمعرفة فوائده وقد ثبت منها:

الفيتامينات والمعادن المتنوعة الموجودة في القرنفل مثل فيتامين سي وألف تغذي الشعور من جذوره وصولًا إلى أطرافه وذلك في مدة قصيرة بعد المواظبة عليه.

يحافظ على فروة الشعر من الإصابة بالقشرة المزعجة والحكة المصاحبة لها.

يجعل الشعر لامع وناعم بشكل طبيعي وجذاب.

يخفي الشيب والخصيلات البيضاء من الشعر.

استخدام القرنفل مع الشامبو لتغذية الشعر