انت الأن تتابع خبر اتفرج ... ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان ينفجر غضبا من سؤال أحد الصحفيين ...وما قاله له كارثي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - غضب ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، من سؤال وجهه له أحد الصحفيين، بعد الخروج من قبل نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بروسيا دورتموند.

وجاءت خسارة سان جيرمان أمام دورتموند، في إياب نصف نهائي البطولة، بهدف دون رد على ملعب “حديقة الأمراء”، مساء الثلاثاء.

وعقب المباراة قام أحد الصحفيين بتوجيه سؤال إلى الخليفي، عن مستقبل لويس إنريكي وهل سيبقى مدربا للفريق بعد الخروج من دوري الأبطال أم لا، ليرد الخليفي بشكل غاضب: “ما هذا السؤال؟ بصراحة هل تفهم في كرة القدم؟”.

‎وقال الخليفي في تصريحات إذاعية : “نشعر بحزن ومحبطون للغاية، ولكنها كرة القدم، اصطدمت الكرة بالقائم 4 مرات، وفي الأسبوع الماضي مرتين”.

‎وأضاف: “أرى أننا كنا نستحق الأفضل، ولكن تهانينا لدورتموند، لقد استحقوا ذلك أيضًا في كلتا المباراتين”.

‎وتابع: “هدفنا كان الذهاب إلى النهائي، بل وأكثر من ذلك، لكننا فخورون بأن لدينا أصغر فريق في أوروبا”.