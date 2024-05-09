حضري الكيكة الاسفنجية بطريقة منال العالم بالخطوات وبدون أن تهبط في المنزل

الرياض - محمد الاطلسي - يمكنك عمل الكيكة الاسفنجية الخاصة بمنال العالم التي تعتبر من أنجح الوصفات التي بالإمكان تجريبها لعمل كيكة إسفنجية شهية ولذيذة

والكيكة الاسفنجية مناسبة لعدد من المناسبات، سواء كان ذلك في الاحتفالات العائلية أو الأعياد أو حفلات العيد، لهذا السبب سوف نعرض لكم طريقة تحضير الكيكة الاسفنجية للشيف منال العالم، وأسرار نجاحها.

طريقة عمل الكيكة الاسفنجية منال العالم

يُعتبر الكيك واحدًا من الحلويات الشهية والمحببة للجميع، وتقدم الشيف منال العالم وصفة سهلة ولذيذة لعمل الكيك تتضمن مزيجًا مثاليًا من الدقيق والزبدة والحليب، مما ينتج عنه كيك لذيذ ورائع بالنكهة والرقة، تعرف هذه الوصفة بأسلوبها البسيط والسريع الذي يمكن لأي شخص تحضيرها بسهولة، وفي الفقرات التالية سوف نعرض مكونات وطريقة تحضير الكيك بأسلوب منال العالم. مقادير عمل الكيكة الاسفنجية منال العالم

ضبط المقادير هو عنصر أساسي لضمان نجاح وصفة الكيكة، حيث إن المقادير الدقيقة تحقق توزان النكهات في الكيكة، وإليك مقادير عمل الكيك منال العالم:

2 كوب دقيق. 1 ونصف كوب سكر. 4 بيضات. 1/2 كوب زبدة. 1 كوب حليب. 2 ملعقة صغيرة من محسن الكيك أو البيكنج بودر. 1 ملعقة صغيرة من الفانيليا.

خطوات تحضير الكيكة الاسفنجية منال العالم

الكيكة الاسفنجية تتميز بقوامها الخفيف والهش، وهذا يمكن تحقيقه عند اتباع وصفات موثوقة مثل تلك التي تُقدمها منال العالم، ليس عليك سوى اتباع الخطوات التالية:

ثبتي رف الفرن الشبكي في وسط الفرن وسخّنيه إلى درجة حرارة 180 درجة مئوية. استخدمي قوالب مستديرة بقطر 8 بوصات وقومي بتغطية قاعها بقطع ورق زبدة. قومي بغربلة الدقيق 3 مرات على ورق الزبدة أو في طبق عميق. في وعاء الخلاط الكهربائي، ضعي السكر والبيض ثم الفانيليا، شغّلي الخلاط على سرعة متوسطة لمدة 5 دقائق حتى يتضاعف حجم البيض ويصبح لون الخليط أصفر فاتح مائل للأبيض، ويكون قوام هذا الخلط متماسكًا إلى حد ما. ضعي هذا المزيج في وعاء، قومي بإضافة ربع كوب من الدقيق، حركي هذا الخليط بلطف من أسفل لأعلى باستخدام المضرب اليدوي. أضيفي باقي الدقيق تدريجياً مع التحريك اللطيف حتى يتم الدمج. اسكبي خليط الكيك في القوالب المحضرة. اتركي الكيك في الفرن لمدة 20 دقيقة، بعد ذلك، استخدمي عودًا خشبيًا صغيرًا لاختبار نضجها، إذا خرج العود نظيفًا بعد إدخاله في وسط الكيك، فهذا يشير إلى أن الكيك نضج بشكل مناسب. انقلي الكيك من الفرن واتركيه يبرد على شبكة معدنية. بعد أن يبرد تمامًا، قومي بتحريك حواف الكيك باستخدام سكين معدنية.

أسرار نجاح الكيكة الإسفنجية

سوف نعرض بعض الأسرار التي يمكن أن تساهم في نجاح الكيكة الإسفنجية:

تأكدي من أن مكونات الكيكة (مثل البيض والزبدة والحليب) قد تم تركها عند درجة حرارة الغرفة قبل استخدامها، هذا يساعد على تحقيق تجانس أفضل في الخليط. عند خفق البيض مع السكر، احرصي على القيام بذلك بعناية ولمدة كافية حتى يصبح الخليط خفيف ورغوي، ولونه يتغير إلى أصفر فاتح. انخلي الدقيق بعد قياسه لضمان توزيع متساوٍ وتجنب تكتلات الدقيق. استخدمي مكونات طازجة، مثل بيض جديد وزبدة طرية، لضمان نكهة جيدة ونجاح الوصفة. استخدمي البيكنج بودر والصودا الحامضية بحذر وفقًا للوصفة، هذه المكونات تساعد على رفع الكيكة وإعطائها هيكلها، او استبدليهم بمحسن الكيك. عند وضع الكيكة في الفرن، تجنبي فتح الفرن بشكل متكرر أثناء عملية الخبز. اتركي الكيكة تبرد تمامًا على رف معدني قبل تزيينها أو تقديمها

في النهاية، تظل الكيكة الاسفنجية واحدة من ألذ الحلويات التي يمكن تقديمها في أي مناسبة، بفضل طريقة عمل الكيكة الاسفنجية منال العالم والخطوات التي ذكرناها، يمكنكم الآن تحضير كيكة اسفنجية رائعة.