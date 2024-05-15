تقودها بريطانيا..عملية عسكرية برية وشيكة ضد الحوثيين بهذه المناطق

الرياض - محمد الاطلسي - لوحت بريطانيا، بتنفيذ عمليات عسكرية برية ضد المناطق التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، في تحذير شديد اللهجة للجماعة لإيقاف هجمات البحر الأحمر التي بدأت منذ 18 من شهر نوفمبر الماضي.

جاء ذلك على لسان وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس، الذي قال يوم الثلاثاء، إن جميع فرقاطات البحرية الملكية البريطانية ستكون مزودة بقدرات على شن هجوم بري في المستقبل.

وطبقاً لما أوردته وكالة أنباء العالم العربي، فإن شابس أشار إلى أن عمليات البحرية البريطانية في البحر الأحمر ضد الحوثيين، أثبتت ضرورة جاهزيتنا لتدمير الأهداف براً وبحراً وجواً لمواجهة التهديدات المتزايدة لحرية الملاحة.

الهجمات التي تشنها مليشيا الحوثي، طالت عدة سفن في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، تحت مزاعم، إنها تأتي رداً على الحرب الإسرائيلية على غزة، فيما أطلقت عدة دول، بينها الولايات المتحدة وبريطانيا في يناير الماضي، عملية في البحر الأحمر تقول إنها تأتي لحماية حركة الملاحة وإضعاف قدرات الحوثيين على شن الهجمات.