انت الأن تتابع خبر وحشية وكيلة مدرسة تحيل حياة فتاة سعودية من دار الأيتام إلى الجحيم!...تفاصيل صدمت كافة السعوديين ! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -شاركت فتاة مجهولة الأبوين تدعى "الريم" معاناتها في طفولتها مع وكيلة إحدى المدارس، والتي كانت تهددها بإعادتها إلى دار الأيتام.

وكشفت الريم

خلال ظهورها على بودكاست "ثمانية" أنّ وكيلة المدرسة كانت تهددها بإعادتها إلى دار الأيتام إذا لم تُحفظ القرآن الكريم بشكل جيد.

وقالت الريم:

"في بداية الدراسة كنت مشوشة في حفظ القرآن، ووكيلة المدرسة قالت لي لو ما حفظتي عندي السلطة أنّي أرجعك دار الأيتام".

وأضافت:

"الوكيلة قالت إذا بكيتي أو أخبرتي أحد بحديثي معك سوف أتصل على الأخصائية وأقول لها أنّك تسوين مشاكل، والعائلة التي أخذتك فشلت في تربيتك".

وأوضحت الريم:

"بعد هذا الموقف حسيت بعدم الأمان وأن أي شخص يمكنه أن يسحبني من أهلي ويرجعني دار الأيتام".

وتابعت: