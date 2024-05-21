انت الأن تتابع خبر وحشية وكيلة مدرسة تحيل حياة فتاة سعودية من دار الأيتام إلى الجحيم!...تفاصيل صدمت كافة السعوديين ! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح -شاركت فتاة مجهولة الأبوين تدعى "الريم" معاناتها في طفولتها مع وكيلة إحدى المدارس، والتي كانت تهددها بإعادتها إلى دار الأيتام.
وكشفت الريم
- خلال ظهورها على بودكاست "ثمانية" أنّ وكيلة المدرسة كانت تهددها بإعادتها إلى دار الأيتام إذا لم تُحفظ القرآن الكريم بشكل جيد.
وقالت الريم:
- "في بداية الدراسة كنت مشوشة في حفظ القرآن، ووكيلة المدرسة قالت لي لو ما حفظتي عندي السلطة أنّي أرجعك دار الأيتام".
وأضافت:
- "الوكيلة قالت إذا بكيتي أو أخبرتي أحد بحديثي معك سوف أتصل على الأخصائية وأقول لها أنّك تسوين مشاكل، والعائلة التي أخذتك فشلت في تربيتك".
وأوضحت الريم:
- "بعد هذا الموقف حسيت بعدم الأمان وأن أي شخص يمكنه أن يسحبني من أهلي ويرجعني دار الأيتام".
وتابعت:
- "كل صلاة ليل في كل يوم أدعي على وكيلة المدرسة، ولكن منذ عامين لم أتحمل وقررت إرسال رسالة طويلة لها، ملخصها أنّي لن أسامحها أبدا، وأنّها السبب في قساوة قلبي".