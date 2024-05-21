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رياض - احمد صلاح - الإمارات تفتح أبوابها على مصراعيها أمام الشباب العربي بوظائف الأحلام... والرواتب تفوق تتجاوز حدود الخيال... تفاصيل

الإمارات تفتح أبوابها للشباب: تأشيرات مجانية ورواتب مغرية

أعلنت العديد من المؤسسات والشركات البارزة في دولة الإمارات العربية المتحدة عن توافر فرص عمل مميزة مع رواتب مجزية للشباب، حيث أن هناك الملايين من الشباب والفتيات الذين يسعون للحصول على فرصة عمل تلبي طموحاتهم وتمنحهم دخلاً مجزياً.

80 شركة في الإمارات تعلن عن حاجتها للعمال

أعلنت عدد من المؤسسات والشركات في الإمارات عن حاجتها لتوظيف العديد من العمال الجدد. وتم تحديد المجالات التي تشمل هذه الوظائف، ومنها:

تتوفر حوالي 150 وظيفة شاغرة في العديد من المعارض في مدينة أبوظبي.

تتوفر حوالي 800 وظيفة في الشركات التي تعمل في مجالات التكنولوجيا والتصنيع.

وظائف معارض أبوظبي