لاول مرة ..الإمارات تسعد قلوب الشباب من هذه الجنسيات العربية..فيزا مجانية وراتب 10 آلاف درهم

الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، في خطوة تأكيد على التزامها بالارتقاء بالمستوى التعليمي والتقدم التكنولوجي، عن إطلاق منحة محمد بن زايد لعام 2024. تعتبر هذه المنحة فرصة ذهبية للطلاب العرب حيث تشمل تغطية كاملة للرسوم الدراسية وتوفير راتب شهري يصل حتى 30 ألف درهم للطلاب الإماراتيين و10 آلاف درهم لغير الإماراتيين.

مميزات المنحة تشمل أيضاً توفير سكن جامعي مناسب، تأمين صحي مجاني، ورعاية كاملة للإقامة لطلاب من غير الإمارات، ما يجعلها بالغة الأهمية لكل طالب يسعى للتفوق الأكاديمي في بيئة داعمة. تؤكد هذه المنحة على استراتيجية دولة الإمارات لتعزيز القدرات الأكاديمية والمهنية للشباب العربي في إطار تحقيق رؤية 2030.