انت الأن تتابع خبر لا عاصم اليوم من أمر الله... طوفان هادر يكتسح المملكة من عدة جهات ... وهذه المناطق ستمسح من الخارطة ! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهدت مناطق مختلفة من المملكة هطول أمطار غزيرة أدت لجريان السيول التي ملأت الأودية والشعاب، مصحوبة بزخات من البرد الكثيف ورياح نشطة مغبرة.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت السيول المتدفقة وتكونت البرديات الضخمة مع الأمطار التي صاحبها نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، قد تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

ودعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.