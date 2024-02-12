انت الأن تتابع خبر للكبار فقط كما ولدتها امها القشطه رنا هويدي مع خالد يوسف في مهرجان القاهرة السينمائي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اشعلت المذيعه المشهوره على قناه ام بي سي حماس الشباب والمراهقين داخل الوسط الفني وخارجه بعد كشف فيديو مسرب وممنوع من العرض للفنانه رنا هويدي داخل غرفه النوم وقامت المذيعه بكشف اجزاء من جسمها لا يمكن كشفها امام الكاميرا وبعد نشر الفيديو بساعات تصدر ترند تويتر واثار جدلا الكبير داخل الوسط الفني شاهد الفيديو بالكامل قبل الحذف..

تصدرت المذيعه المشهوره رنا هويدي وسائل التواصل الاجتماعي ومحركات البحث خلال الساعه الماضيه بعد نشر فيديو مسرب ممنوع من العرض للمذيعه وظهور جسمها بالكامل امام الكاميرا جعل الجميع في حاله كبيره من الصدمه بسبب هذا الفيديو المسرب تابع تفاصيل..

نالت المذيعه رنا هويدي انتقاد الكثير من جمهور متابعي لها عبر صفحتها الرسميه خلال الساعات الماضيه بسبب ما تم نشره عنها.