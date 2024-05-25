خبيرة الأبراج نيڤين أبو شالة تتحدث عن حركة الكواكب وأسبابها وتأثيرها على الأبراج



القاهرة - محمد ابراهيم - تحدثت خبيرة الأبراج وعلم الأرقام والفلك نيڤين أبو شالة، عن أبرز التطورات والتوقعات الخاصة بالأبراج خلال الفترة القليلة المقبلة.

وتطرقت في حديثها ببرنامج "عالم الأبراج" على شاشة قناة "هي" عن مفهوم حركة الكواكب وأسبابها وتأثير حركة الكواكب على الأبراج.

وحول التنبأت الخاصة بالأبراج قالت،:"أنصح برج العقرب أن يبتعد عن الغموض في الحياة وعدم اتخاذ قرارات سريعة، ويبتعد برج القوس عن لعبة" البيض والحجر"، أما برج الجدي يجب عليه الانتباه بحالته الصحية، وبرج الدلو المفترض عليه أن يتنازل عن الأنانية".

كما أضافت دكتور نيڤين، قائلة،:" يوجد اختيارين لبرج الدلو بالنسبة لأوضاعه العملية،فلا يحاول الهروب من اتخاذ القرار ولا من حياته العملية، وعن برج العقرب نوهت بأنه يحسم أمور صعبة ولكن أمامه خير كثير،ولذلك أنصحه باتخاذ قرار دبلوماسي وليس سريع، وشددت بضرورة احتياج برج السرطان للاستمتاع مع العيلة، وعدم اتخاذ قرار سريع".



وحرصت دكتورة نيڤين، أيضًا على الرد على جميع أسئلة الجمهور من خلال المكالمات الهاتفية أو التعليقات على صفحة قناة" هي" عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



جدير بالذكر أن برنامج" عالم الأبراج" للدكتورة نيڤين أبو شالة، يُذاع كل جمعة الساعة 11 مساءً على شاشة قناة "هي"، والبرنامج من إخراج محمود شناوي،منتج فني عمر يوسف، رئيس تحرير رغدة غيث،مدير استديومحمد أيمن، ورئيس القناة إيهاب جلال.