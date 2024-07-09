لأول مرة ..خصم خاص من سعر سيارة تويوتا كامري 2024 بعد إضافات جديدة مذهلة في السعودية .. كم سعرها وماهي ميزاتها؟

الرياض - محمد الاطلسي - المختص في مجال السيارات بالمملكة العربية السعودية، عبد الرحمن الخالدي، كشف عن المواصفات والسعر الرسمي لسيارة «تويوتا كورولا XLI ستاندر» أحدث موديل 2024.

قوة المحرك في تويوتا كامري 2024

ووضح إن السيارة جاءت بمحرك 3 سلندر، 1500 سي سي وبقوة 119 حصان، وبناقل حركه CVT دفع أمامي.

السعر

وتابع الخالدي في مقطع فيديو عبر حسابه على منصة X، أن معدل استهلاك الوقود بالسيارة 19.6، ويبلغ سعرها 73.100 ريال تقريبًا شامل الضريبة.

تأتي السيارة بأنوار هيلوجين وكشافات ضباب Led، وجنوط مقاس 15، وإشارات بالمرايا، و4 حساسات خلفية.

وأشار الخالدي إلى أن السيارة بها مثبت سرعة وتحكم بالنظام الصوتي، وبلوتوث وشاشة وكاميرا خلفية، ومقاعد قماش، وفتحات تكييف خلفية، ومثبت مقاعد أطفال.