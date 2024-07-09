تطور عاجل..استئناف الرحلات من مطار صنعاء الدولي في هذا الموعد

الرياض - محمد الاطلسي - كشفت السعودية، الاثنين، عن توجيهات جديدة بشان مطار صنعاء.. يتزامن ذلك مع اتصالات دولية وإقليمية للتهدئة.

وفي التفاصيل، أفادت مصادر إعلامية بمكتب اليمنية في عدن بان التوجيهات صدرت لرشاد العليمي والذي بدوره تواصل مع وزارة النقل في حكومته بعدن.

هذا وتقضى التوجيهات بالسماح باستئناف الرحلات بين مطاري صنعاء والملكة عليا في الأردن، إضافة إلى السماح لمكاتب النقل باستئناف نشاطها بقطع التذاكر من المناطق الخاضعة لسيطرة من وصفتهم بـ”الحوثيين”.

وتوقعت المصادر استئناف الرحلات من اليوم

يشار إلى أن التوجيهات السعودية تأتي عشية تقارير عن حراك إقليمي ودولي للتهدئة مع صنعاء وذلك في اعقاب خطاب زعيم الانقلابيين الأخير.

وهدد الحوثي في خطابه بتنفيذ عادلة جديدة ضد السعودية لمواجهة تصعيد اتباعها بالوكالة في عدن.