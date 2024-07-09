لأول مرة في تاريخ المملكة.. إصدار تأشيرة العمل المؤقت للعمال الأجانب .. تفاصيل سارة

الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت الحكومة السعودية عن إمكانية حصول الأجانب على تأشيرة عمل لمدة ثلاث شهور، كما يمكن إمداد هذه الفترة مرة أخرى لتصل إلى 3 شهور إضافية، حيث يمكنهم استخراج هذه التأشيرة من خلال منصة قوى، والجدير بالذكر أن هذه التأشيرة لها العديد من المميزات التي سوف نتعرف عليها سويًا في الفقرات القادمة.

تأشيرة العمل المؤقت للعمال الأجانب

دائمًا تقف الحكومة السعودية بجانب العمال الأجانب، ومساعدتهم من أجل تحقيق أهدافهم وطموحاتهم، وذلك من خلال توفير تأشيرة عمل صالحة لمدة ثلاث شهور، حيث يمكنه الحصول على ثلاث شهور إضافية للعمل في أي مكان داخل المملكة، مع العلم أنهم يمكنهم الحصول على هذه التأشيرة من خلال منصة قوى، دون الحاجة للحصول على تأشيرة إقامة أو رخصة عمل، والمميز في هذه التأشيرة، أنه الأجنبي يستطيع الحصول عليها في أي وقت وفي مدة لا تزيد عن عشرة دقائق، كما يطلق عليها تأشيرة العمل المؤقت، التي لا تؤثر على أي مؤسسة.

في سياق الحديث عن تأشيرة العمل المؤقت، ومعرفة مدتها أهميتها بالنسبة للعمال الأجانب، كما ذكرنا أن هذه التأشيرة لا تؤثر على أي مؤسسة، ولكن لابد أن تتوافر هذه الشروط في المؤسسة التي يعمل فيها العامل، وتتلخص الشروط في:

لابد أن يكون لدى المؤسسة سجل تجاري ساري، ولكن لا ينطبق هذا الشرط على المؤسسات التي لا يوجد لها سجل تجاري.

كما يجب أن تكون المؤسسة قائمة.

عدم وجود رخص عمل غير سارية، وذلك بالنسبة لأي منشأة من منشآت الرقم الموحد.

لابد أن يكون نطاق المنشأة الأخضر المتوسط أو أعلى.

يجب عدم وجود أي ملاحظات في القائمة التي تخص حماية الأجور الخاصة بالمنشأة.

ما هي تأشيرة العمل المؤقت في السعودية؟

تأشيرة العمل المؤقت هي تأشيرة يحصل عليها المواطن الأجنبي للدخول إلى المملكة مرة واحدة أو عدة مرات، وذلك من أجل العمل فيها، حيث يكون لها مدة محددة، حيث يمكن الحصول عليها في أي وقت غير موسم الحج.

كم تستغرق مدة استخراج التأشيرة العمل في السفارة السعودية؟

لكي يتم استخراج تأشيرة العمل يستغرق هذا الأمر مدة تتراوح بين 10 إلى 15 يوم عمل بحد أقصى، وذلك في حالة توافر جميع الأوراق المطلوبة من أجل عملية الاستخراج.

هل يمكن تحويل تأشيرة العمل المؤقت الى اقامة؟

أكدت إدارة الجوازات أنه تأشيرة العمل المؤقت، لا يمكن تحويلها إلى تأشيرة أخرى.