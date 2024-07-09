قائمة أسماء الممنوح لهم الجنسية السعودية في الرياض .. الداخلية تُعلن رسمياً عنها !!

الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت الإدارة العامة للأحوال المدنية بالمملكة العربية السعودية عن قائمة الأسماء الجديدة لإعلان من خلالها عن أسماء الممنوح لهم الجنسية السعودية حتى الحصول على المزايا والصلاحيات الخاصة لبالجسنية السعودية، سووف نضوح من خلال هذا المقال عن قائمة الأسماء الممنوح لهم الجنسية السعودية في محافظة الرياض.

قائمة أسماء الممنوح لهم الجنسية السعودية في الرياض

أعلنت وزارة الداخلية بالرياض عن قائمة الأسماء الممنزوح لهم الحجنسية السعودية، سنوضح تلك القئامة من خلال الفقرة التالية:

نهال علي.

نهاد علي.

فاطمة علي.

عهود علي.

علي جديع محمد الناصر اللداوي.

عزيزة حمود طه العبيدي، زوجة علي.

عبد الله علي.

عبد الرزاق علي.

حسين علي.

إلهام علي.

طريقة التقديم على الجنسية السعودية

يمكنك التقديم على الجنسية من خلال بعض من الخطوات، سنوضح تلك الخطوات فيما يلي:

قم بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص

بـ أبشر.

أنقر على أبشر أفراد.

سجل الدخول من خلال كتابة البيانات المطلوبة منك من اسم المستخدم وكلمة المرور.

إضغط على دليل الخدمات، ثم أنقر على خدمات الأحوال المدنية من خلال القائمة الرئيسية.

إضغط على تقديم طلب التجنيس، ثم أتبع التعليمات الموجودة في المنصة.

سيتم المراجعة من المنصة وتم الرد على الطلب سواء بالقبول أو الرفض.

شروط الحصول على الجنسية السعودية

هناك بعض من الشروط التي يجب أن تتوافر في طالب اجنسية السعودية،س نوضح تلك الشروط فيما يلي:

في حالة المتقدم الحصول على الجنسية للأطفال فيجب إقامة الطفل أراضي المملكة العربية السعودية حتى حصول الطفل على سن البلوغ.

عدم وجود قضايا مسجلة على طالب الجنسية.

إرفاق جميع المستندات والأوراق اللازمة التي يتطلبها هيئة الأحوال المدنية.

يجب إتقان المتقدم للغة العربية سواء كتابا

يجب إتقان المتقدم للغة العربية سواء كتابا

تمتع المتقدم بحسن سير وسلوك.

تقرير طبي لإثبات الصحة العقلية والجسدية للمتقدم.

أن يكون المتقدم حاصل على جواز سفر ساري.

إني عمل المتقدم داخل أراضي المملكة العربية السعودية.

أن يتكون الإقامة الرغب في حصولها المتقدم لا تقل عن عشرة أعوام بتصريح قانوني من المملكة العربية السعودية.