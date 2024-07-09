السعودية توقف تجديد إقامات اليمنيين على أراضيها..والجوازات تكشف عن السبب!

الرياض - محمد الاطلسي - تعد المملكة العربية السعودية موطنًا لأكثر من 2.5 مليون مقيم يمني، وفقًا لأحدث الإحصائيات الصادرة عن وزارة الداخلية السعودية، مما يجعلهم ثاني أكبر جالية عربية في المملكة. وتحرص المملكة على توفير حياة كريمة لليمنيين المقيمين على أراضيها، من خلال تقديم خدمات شاملة في مجالات الرعاية الصحية والتعليم والعمل والتسهيلات الإجرائية.

تسهيلات لليمنيين المقيمين: يحظى اليمنيون في المملكة بتسهيلات عديدة في مجالات الإقامة والعمل والتعليم، حيث يمكنهم:

الحصول على تأشيرات عمل وإقامة. * تملك العقارات. * تسجيل أبنائهم في المدارس والجامعات السعودية.

أسباب وقف تجديد الإقامة:

على الرغم من هذه التسهيلات، قد يتم وقف تجديد الإقامة لليمنيين في بعض الحالات، منها:

* انتهاء صلاحية جواز السفر: يجب أن يكون جواز السفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن ستة أشهر لتجديد الإقامة. * عدم وجود كفيل: يتطلب تجديد الإقامة وجود كفيل سعودي.

* وجود مخالفات: قد يتم رفض التجديد في حالة وجود مخالفات مرورية غير مسددة أو مخالفات أخرى.

* عدم دفع الرسوم: يجب دفع رسوم تجديد الإقامة في الوقت المحدد.

* أسباب أمنية: قد يتم رفض التجديد لأسباب أمنية تتعلق بالمقيم أو بأفراد أسرته.

ملاحظات هامة:

* يمكن لليمنيين المقيمين الاستعلام عن حالة إقامتهم وتجديدها عبر منصة أبشر الإلكترونية.

* في حالة وجود أي مشاكل أو استفسارات، يمكن التواصل مع المديرية العامة للجوازات في السعودية.

وتعكس هذه الإجراءات والتوضيحات حرص المملكة العربية السعودية على دعم اليمنيين المقيمين على أراضيها، وتوفير بيئة آمنة ومستقرة لهم، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة.