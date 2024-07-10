تسهيلات ضخمة للمقيمين اليمنيين في السعودية: تصحيح الأوضاع ومد الزيارات

الرياض - محمد الاطلسي - تصحيح أوضاع المقيمين اليمنيين ومد فترات الزيارة العائلية كالآتي: توفير هوية المقيم:

يمكن للمقيمين اليمنيين الحصول على هوية المقيم من خلال التسجيل في منصة ، وتوفر هوية المقيم العديد من الفوائد مثل تسهيل الإجراءات القانونية والإدارية، والحصول على الخدمات الحكومية بسهولة. تجديد تأشيرة الزيارة العائلية: لتجديد تأشيرة الزيارة العائلية، يجب على المقيمين اليمنيين اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة أبشر اختيار خدمة "تجديد تأشيرة الزيارة العائلية". إدخال البيانات المطلوبة ودفع الرسوم. انتظار الموافقة واستلام التأشيرة المجددة. تسهيل إجراءات السفر والتنقل تسهيلات عبر المنافذ البرية. تسهيلات عبر المنافذ البحرية.

توفير عدد من الخدمات الإلكترونية الجديدة خدمات إلكترونية للمقيمين اليمنيين: تقدم المملكة العديد من الخدمات الإلكترونية للمقيمين اليمنيين عبر منصة ، مثل تجديد الإقامة، إصدار تأشيرات، والاستعلام عن المخالفات. تقنين أوضاع المقيمين: يمكن للمقيمين اليمنيين تقنين أوضاعهم القانونية من خلال الإجراءات الإلكترونية المتاحة على منصة ، مما يسهل عليهم الحصول على الخدمات الحكومية. حزمة كبيرة من التسهيلات والإعفاءات للمقيمين اليمنيين إعفاءات من رسوم السفر والإقامة والعمل وهي كالآتي: إلغاء نظام الكفيل. إلغاء اللواصق الخاصة بالتأشيرات.

أهداف المبادرة تعزيز العلاقات الدولية. دعم الجاليات اليمنية. تحسين ظروف العمل. تعزيز الفرص الاستثمارية والاقتصادية. الأسئلة الشائعة (FAQ) ما هي الخدمات الإلكترونية المتاحة للمقيمين اليمنيين؟ تجديد الإقامة. إصدار تأشيرات. الاستعلام عن المخالفات. ما هي الإعفاءات التي تقدمها السعودية للمقيمين اليمنيين؟ إلغاء نظام الكفيل. إلغاء اللواصق الخاصة بالتأشيرات. ما هي أهداف المبادرة السعودية تجاه اليمنيين؟

تعزيز العلاقات الدولية. دعم الجاليات اليمنية. تحسين ظروف العمل. تعزيز الفرص الاستثمارية والاقتصادية. كم سعر فيزا العمل في السعودية لليمنيين؟ تختلف أسعار فيزا العمل في السعودية لليمنيين حسب نوع الفيزا ومدتها، ويمكن الاطلاع على التفاصيل من خلال موقع وزارة الخارجية السعودية كم تستغرق مدة استخراج تأشيرة العمل من السفارة السعودية لليمنيين؟

تستغرق مدة استخراج تأشيرة العمل من السفارة السعودية لليمنيين عادةً من أسبوعين إلى شهر، حسب الإجراءات والمتطلبات.