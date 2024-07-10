اليمن : البنك المركزي في عدن يلغي ترخيص الكريمي مع 5 بنوك كبرى

الرياض - محمد الاطلسي - كشفت مصادر مصرفية، فجر يوم الاربعاء، عن إلغاء البنك المركزي اليمني الرئيسي في العاصمة عدن، تراخيص ستة من كبار البنوك في اليمن، على خلفية رفضهم نقل مراكزهم الرئيسية من صنعاء إلى عدن.

وقالت المصادر، أن البنك المركزي اليمني في عدن، أصدر قرارا بإلغاء تراخيص كل من: بنك الكريمي بنك التضامن بنك اليمن والكويت بنك الامل للتمويل الاصغر بنك اليمن والبحرين الشامل بنك اليمن الدولي

واكدت المصادر أن قرار البنك المركزي، استثنى فروع البنوك المخالفة، الواقعة في المناطق التابعة للحكومة المعترف بها، على أن تمارس هذه الفروع مهامها حتى إشعار آخر.

يأتي ذلك بالتزامن مع تأكيد مصادر مطلعة، إغلاق نظام التحويل الخارجي على كافة البنوك التي لا تزال تعمل في العاصمة المحتلة صنعاء وباقي المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية، التي لم تلتزم بنقل مقراتها إلى العاصمة عدن.

وقالت المصادر إن صفعة إيقاف النظام على البنوك، جاءت بالتزامن مع إغلاق بيع كافة تذاكر شركة الخطوط الجوية اليمنية من داخل نطاق مليشيا الحوثي، فضلاً عن تحويل المبالغ إلى عدن وحسابات خارجية.

وتزامنت المستجدات الاقتصادية، مع قرب سريان قرار منع التعامل بالعملة القديمة، حيث تبقى من المهلة سبع ايام.