محام "سعودي" يحسم الجدل ويصدم الجميع بالاجابة!..هل يحق للمرأة خلع زوجها في حال كرهته ؟

الرياض - محمد الاطلسي - أوضح المحامي نايف آل منسي، أن موافقة الزوج مطلوبة في الخلع ولكن عدم موافقته ليست عائقا إذا أصرت المرأة. مشيرا إلى أنه من حق المرأة أن تطلب الخلع إذا كرهت زوجها.

أول قصة خلع وقال خلال مداخلة له مع برنامج" سيدتي" المذاع على قناة روتانا خليجية:" امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أكره ثابت ما أبغاه، وعندما سألها عن عيوبه قالت :" لا أعيب عليه خلق أو دين ولكني أكره الكفر في الإسلام"، ومن هنا قرر الرسول عليه الصلاة والسلام مبدأ الخلع.

موافقة الزوج

وتابع: الخلع هو أحد الوسائل التي أتيحت للمرأة للتخلص من علاقة لا تريدها"، مشيرا إلى أن الخلع وفقا لنظام الأحوال الشخصية الجديد إذا كان باتفاق الطرفين يكون أسهل ما يكون. لافتا إلى أنه يمكن الدخول على موقع وزارة العدل ويتم توثيق الخلع دون قاضي.

وأضاف: "موافقة الزوج مطلوبة في الخلع حتى يتم بطريقة اعتيادية، لكن لم يجعل النظام موافقة الزوج عائقا، ولو أصرت الزوجة على الخلع، وأثبتت أن هذا الرجل سيء العشرة ويجب أن تطلق بالقوة، فهنا أتاح النظام للقاضي أن يطلب من الزوجين تعيين حاكمين، أحدهما من أهلها والثاني من أهله، ويعطيهم مهلة شهرين لاتخاذ القرار النهائي، ويرون إذا المرأة أثبتت أنها تستحق الطلاق بدون إرجاع المهر، أو يستحق الزوج المهر.