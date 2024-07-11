خطير : مالذي تعرفه شركة جوجل عنك والذي لا يعرفه أهلك؟..مختص سعودي يكشف المستور

الرياض - محمد الاطلسي - قال المهندس السعودي إبراهيم الشمراني، في مقابلة تلفزيونية لها على قناة "السعودية"، أن كمية البيانات التي تعرفها شركة جوجل عن مستخدميها كبيرة جدًا، مشيرًا إلى أنها قد تفوق المعلومات التي تعرفها عائلاتهم عنهم في هذا الشأن.

وأوضح الشمراني أن هذا الأمر قد يكون خطيرًا جدًا، حيث قال في المقابلة: " يعتبر الأمر تحدي كبير بين الأفراد لحماية خصوصيتهم وبين قضية الحكومات وكذلك الشركات".

وتابع الشمراني الحديث عن الأمر بقوله: " آي كلاود بالنسبة للمعايير المعتمدة تعتبر آمنة بشكل كبير جدا اذا ماصار خطأ من الجهات المستخدمة نفسها"

وأضاف حول ما إذا كانت هذه المعلومات التي تعرفها الشركة عن المستخدمين آمنة أم لا بالقول: " لكن هناك مصطلح آخر اسمه خصوصية البيانات، ويقصد بها من له حق في الاطلاع على بياناتي الشخصية، فمن ناحية الأمان هي آمنة ولكن المشكلة في قضية الخصوصية".

جدير بالذكر أن الجميع يحذر من ماهية المعلومات التي يضعها الأشخاص على هواتفهم الجوالة، وذلك لأنها قد تكون متاحة لأي شخص حول العالم في حال استطاع الاحتيال على الدفاعات، أو في حال كان هناك من يعمل في مثل هذه الشركات وأراد التعدي على خصوصياتهم