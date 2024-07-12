السعودية تكسر الحصار الإسرائيلي بخطوة جريئة اذهلت العالم ..اتفرج

الرياض - محمد الاطلسي - وثق فلسطينيون من أهالي غزة بهواتفهم المحمولة، لحظة كسر السعودية للحصار الإسرائيلي وإسقاط المساعدات الغذائية السعودية التي تم إنزالها جواً بالمظلات.

وأظهر أحد الفيديوهات مسارعة أهالي غزة نحو المساعدات لحظة هبوطها بالمظلات على الأرض، والحصول على المؤن التي بداخلها.

ووثق أهالي غزة فيديو آخر لحظة مرور طائرتين تحملان مواد غذائية سعودية بكميات كبيرة وغير مسبوقة، وإنزال المساعدات بواسطة المظلات على القطاع لإغاثة الفلسطينين.