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يمني يطلق عروسته بعد عقد قرانه وقبل الزفه لسبب صادم لا يصدقة عقل!!

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الرياض - محمد الاطلسي - قالت المحامي اليمنية عفاف خالد أن  حالة طلاق غريبة الطلاق في أول يوم للزفاف مباشرة بعد الخروج من الفاتحة والإتجاه إلى قاعة الحفلات لإتمام الحفل والسبب أن العروسة رفضت ركوب أم العريس في سيارة العروسين ..الامر الذي اغضب العريس وقام برمي يمين الطلاق بالثلاث أمام كل الحضور.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

واضافت وفق منشور لها في حسابها في الفيس بوك  فشلت كل محاولات أقارب العروسين وبكاء العروس و التي أكدت انها لم تقصد الإساءة بل قالتها بنيتها ، اما العريس لم يستطيعوا إقناعه بالرجوع في قراره بل أصر وقال لا مكان في بيتي لامرأة تهين امي من اول يوم طلب إنهاء الحفل وانصرف الحضور.

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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