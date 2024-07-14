إجراء سعودي صادم بعد تهديد جماعة الحوثي بقصف المملكة..تفاصيل

الرياض - محمد الاطلسي - قال الصحفي ماجد الداعري:كثرت التهديدات الحوثية للسعودية والتلويح الاعلامي بقصفها حتى وصلت حد السذاجة الطفولية والاستجداء المبطن لها بالزام الحكومة الشرعية بالتراجع عن التصعيد الاقتصادي..

واضاف:واصبح الأمر وكأن المليشيات تطلب الأذن من الرياض بقصفها وتشعرها بذلك في ثلاث خطب لزعيم المليشيا لكي تتراجع ولكنها لم تعره أي إهتمام أيضا

واختتم:بل أن المملكة زادت صعدت بقرار سعودي بحت باسم وزارة المالية اليمنية، قضى بمنع دخول أي سيارة مجمركة او مرقمة من خارج مناطق الشرعية عبر منافذ الوديعة الحدودي البري مع اليمن فهل ستجرؤ صنعاء على قصف الرياض بعد اليوم؟!