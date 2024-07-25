رسمياً: الداخلية السعودية تكشف عن المبلغ المطلوب للحصول على الجنسية وجميع الاجانب يتهافتون عليها.!

الرياض - محمد الاطلسي - أطلقت وزارة الداخلية السعودية، عبر قسم التجنيس في موقعها الإلكتروني، نظامًا جديدًا للتجنيس في المملكة، حيث بدأت باستقبال طلبات الحصول على الجنسية السعودية.

وفقًا للمادة التاسعة من النظام،

يجب تقديم هذه الطلبات إلى وزير الداخلية، وستُبَحث أوليًا من قبل لجنة مختصة.

عند تقييم الطلبات،

تولي الجهات المعنية اهتمامًا كبيرًا بعدة عوامل، من بينها شرعية دخول المتقدم للأراضي السعودية وامتلاكه جواز سفر ساري المفعول يمكنه من العودة إلى بلده. كما يجب أن يكون المتقدم قد أقام في المملكة لمدة لا تقل عن 10 سنوات متواصلة برخصة إقامة نظامية. ومن الضروري أيضًا أن يكون من المهن التي تحتاجها البلاد.

تتضمن عملية التقييم منح نقاط للمتقدمين تبعًا لعدة معايير:

الإقامة للفترة المطلوبة تُحسب بـ10 نقاط، والتأهيل المهني يمكن أن يكسب المتقدم حتى 13 نقطة، والروابط الأسرية مع سعوديين تجلب ما يصل إلى 10 نقاط. يجب على المتقدم تحقيق 23 نقطة كحد أدنى لكي يتم النظر في طلبه.

تأتي هذه التعديلات في إطار جهود الملك سلمان بن عبدالعزيز لجذب الكفاءات المتميزة التي يمكنها المساهمة في تحقيق رؤية السعودية 2030. القطاعات المستهدفة تشمل الهندسة، العلوم، الصيدلة، تكنولوجيا المعلومات، وطاقة الذرة، إضافة إلى مجال الفضاء والإنترنت.

للراغبين في التقدم للحصول على الجنسية، يمكنهم زيارة منصة "أبشر"، تسجيل الدخول، واختيار "خدماتي" ثم "حجز موعد" لإدارة الأحوال المدنية الأقرب. يتوجب على المتقدمين بعد ذلك تقديم كافة الوثائق المطلوبة لدعم طلبهم. سيتم دراسة الطلبات وإعلام المتقدمين بقبولها أو رفضها في نهاية المطاف.