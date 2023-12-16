قصات الشعر التريندي لموسم شتاء 2024

لو عايزة تجددي اللوك وتعرفي احدث القصات التريندي للشتا ، النهاردة من خلال موضوعنا هنشارك بنات حوا قصات الشعر التريندي للشتا ، تستوحي منها اللوك بتاعك وتختاري منها اللي يناسبك. قصات الشعر التريندي للشتا: 1- قصات شعر متوسطة: قصات الشعر المتوسطة ليها شعبية كبيرة اوي لانها مناسبة لمختلف اشكال الوجوه وانواع الشعر وبالتالي هي مناسبة لاي حد ، وكمان بتديكي مساحة تجربي ستايلات مختلفة من غير ما تبقي متقيدة بشكل معين. 2- قصة بوب مع تمويجات خفيفة: قصة البوب الكلاسيكي مع تمويجات ناعمة وخفيفة من القصات الموضة لموسم الشتا ، ومثالية جدا للمناسبات الرسمية والخروجات غير الرسمية ، والتمويجات بتضيف حجم وحركة للشعر. 3- قصة شاج مدرجة: لو عايزة لوك جريء شوية ، قصة شاج مدرجة او طبقات هتكون هي القصة المثالية ليكي ، هتيديكي لوك فوضوي من غير مجهود واللي ليه شعبية كبيرة جدا خلال شهور الشتا. 4- قصة البوب الطويل: البوب الطويل يعتبر الاختيار المفضل كل شتا ، وبسبب الطول اللي بيوصل للكتفين مع الطبقات الخفيفة ، بيخلي القصة انيقة وكاجوال في نفس الوقت ، وكمان القصة هتديكي مساحة انك تعملي الشعر مفرود, ويفي, كيرلي ، حسب حالتك المزاجية او المناسبة. 5- قصة بلانت مع قوصة مدرجة: شكل القصة مع تدريجة القوصة هتعمل توازن لملامح الوش وهتحلي شكل وشك. 6- شعر متوسط كيرلي: قصة الشعر المتوسط مع الستايل الكيرلي هتدي شكل حلو للوش وحجم للشعر ، خصوصا لو شعرك خفيف هتكون مناسبة جدا ليكي. نصايح تصفيف للشعر للعناية بشعرك في الشتا: مع انخفاض درجة الحرارة ، مهم انك تعدلي روتين العناية بالشعر عشان تمنعي الجفاف والهيشان ، بننصحك تستخدمي شامبو وبلسم مرطب للحفاظ على ترطيب خصلات الشعر ، بالاضافة لاستخدام واقي من الحرارة قبل تصفيف الشعر بالحرارة سواء بالسيشوار او المكوى لحماية شعرك من التأثير الضار للحرارة. 5 حاجات لازم تعرفيها لو بتصبغي شعرك لاول مرة اجدد قصات الشعراحدث قصات الشعرقصات الشعر التريندي للشتاقصات الشعر في 2024قصات شعر للشتاقصات للشعر الطويلقصات للشعر القصيرقصات للشعر الكيرليموضة الشعرموضة الشعر في 2024موضة قصات الشعر

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