السفير حسام زكي: اعتماد استراتيجيات مهمة لدعم مسيرة العمل العربي المشترك

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 13 مايو 2024 10:32 صباحاً - قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري لمجلس الجامعة على مستوى القمة بالبحرين اعتمد في اجتماعه التحضيري، أمس، عددا من الاستراتيجيات المهمة، التي من شأنها دعم مسيرة العمل العربي المشترك.

وأضاف زكي- في تصريح، اليوم الاثنين- أنه تم على سبيل المثال اعتماد الاستراتيجية العربية للأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة (2020-2030)، والاستراتيجية العربية للشباب والسلام والأمن (2023-2028)، والاستراتيجية العربية للتدريب والتعليم التقني والمهني، فضلا عن اعتماد آلية تنسيقية لربط مؤسسات وبنوك التنمية الاجتماعية في الدول العربية تحت مظلة جامعة الدول العربية.

وأشار إلى أن اجتماع، الأمس، ناقش عددا من البنود والموضوعات المهمة؛ أهمها خطة الاستجابة الطارئة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للعدوان الإسرائيلي على دولة فلسطين، ودعوة الدول والمنظمات ووكالات التنمية للمساهمة في تمويل وتنفيذ الخطة.

وتابع: أن المجلس رحب، في اجتماعه التحضيري لمجلس الجامعة على مستوى القمة في دورتها العادية (33)، التي ستعقد يوم الخميس، بالمنامة، بالخطوات التي تم اتخاذها في سبيل تفعيل أشغال مجلس وزراء الأمن السيبراني، كما ناقش المجلس التقدم المحرز في استكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وإقامة الاتحاد الجمركي العربي، ودعا المجلس الدول الأعضاء إلى دعم انضمام جامعة الدول العربية بصفة مراقب إلى منظمة التجارة العالمية.

وصرح السفير حسام زكي، بأن الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط، أشار في كلمته أمام الاجتماع الوزاري الاقتصادي والاجتماعي، إلى الظروف العصيبة التي تمر بها الأمة العربية، خاصة العدوان المستمر على فلسطين منذ ما يزيد على سبعة أشهر، وما نتج عنه من تداعيات وخسائر اقتصادية واجتماعية، وهو ما يستدعي وجود تحرك سياسي عربي ودولي للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني.

وأشاد بجسور المساعدات الإنسانية القادمة من الدول العربية إلى غزة، والتي لا تزال إسرائيل للأسف تعطلها وتمنع دخولها مشهرة سلاح التجويع في وجه أهل القطاع.

كما أشار زكي إلى أن المجلس تميز بوجود نقاشات مثمرة تهدف إلى تعزيز العمل العربي المشترك، وخدمة مصالح الشعوب العربية.