استقرار أسعار الذهب
استقرت أسعار الذهب بشكل كبير اليوم، بينما يترقب المتعاملون مزيدًا من المؤشرات عن حجم خفض أسعار الفائدة الذي قد يقدم عليه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في سبتمبر القادم.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.24 بالمائة إلى 2395 دولارًا للأوقية (الأونصة). وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.14 بالمائة إلى 2435.10 دولار.
وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.3 في المائة، مما يجعل السبائك المقوَّمة بالدولار أقل تكلفة للمشترين في الخارج، كما ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لمدة 10 سنوات.
وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.24 في المائة إلى 27.1055 دولار للأوقية، وصعد البلاتين نحو 1 في المائة إلى 918.81 دولار، وصعد البلاديوم 0.84 في المائة إلى 882.01 دولار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر استقرار أسعار الذهب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.