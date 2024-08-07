استقرار أسعار الذهب

استقرار أسعار الذهباستقرت أسعار الذهب بشكل كبير اليوم، بينما يترقب المتعاملون مزيدًا من المؤشرات عن حجم خفض أسعار الفائدة الذي قد يقدم عليه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في سبتمبر القادم.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.24 بالمائة إلى 2395 دولارًا للأوقية (الأونصة). وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.14 بالمائة إلى 2435.10 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.3 في المائة، مما يجعل السبائك المقوَّمة بالدولار أقل تكلفة للمشترين في الخارج، كما ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لمدة 10 سنوات.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.24 في المائة إلى 27.1055 دولار للأوقية، وصعد البلاتين نحو 1 في المائة إلى 918.81 دولار، وصعد البلاديوم 0.84 في المائة إلى 882.01 دولار.