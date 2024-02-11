ما دلالات ألوان اللحوم الحمراء ومدى صلاحيتها

انت الأن تتابع خبر مادلالات ألوان اللحوم الحمراء ومدى صلاحيتها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -يعتقد الكثير من الأشخاص أن اللحوم بنية اللون، تُعتبر لحوم فاسدة، ولكن الحقيقة عكس ذلك تماماً. وفي الواقع، يتغير لون اللحم الطازج بفعل عوامل عديدة لا ترتبط بفساد اللحم فقط.



وأوضح الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الزراعة الأمريكية (USDA) أن اللحم البقري غير المعرّض للأكسجين، والذي يكون غالبًا في كيس مفرّغ من الهواء، يتمتع بلون عنّابي.

ويتحول إلى اللون الأحمر الكرزي بعد تعرضه للهواء لمدة تصل إلى حوالي 15 دقيقة.

وعند تبريد اللحم البقري لمدة خمسة أيام تقريبًا، قد يتحول إلى اللون البني.

ويكون هذا اللون ناتج عن الأكسدة والتغيرات الكيميائية في الميوغلوبين بسبب احتوائه على الأكسجين.



ويعد هذا تغييرًا طبيعيًا أثناء تخزين اللحم في الثلاجة.

وقد يكون اللحم البقري، الذي تحوّل إلى اللون البني أثناء التخزين الطويل، فاسدًا، ويتمتع برائحة كريهة. وفي مثل هذه الحالة، يجب عدم استخدامه.

وتعتمد مدّة حفظ اللحوم على نوعها، ومكان التخزين:



قطع اللحم

-الثلاجة: بين 3 و5 أيام

-البرّاد "الفريرز": بين 4 و6 أشهر

شريحة اللحم

-الثلاجة: بين 3 و5 أيام

-البرّاد: بين 6 و12 شهرًا

اللحم المفروم

-الثلاجة: بين يوم ويومين

-البرّاد: بين 3 و4 أشهر

اللسان، والكِلى، والكبد، والقلب

-الثلاجة: بين يوم ويومين

-البرّاد: بين 3 و4 أشهر

اللحم المطبوخ (المتبقي)

-الثلاجة: بين 3 و4 أيام

-البرّاد: بين شهرين و3 أشهر

وإذا كنت تتناول اللحوم الحمراء بشكلٍ يومي، ربما حان الوقت لتعديل نظامك الغذائي.

وتتمتع اللحوم الحمراء بالعديد من الفوائد، ولكن من المهم أيضًا أخذ مضارها بعين الاعتبار،

وتناولها بشكلٍ متوازن.

فوائد اللحوم الحمراء:

-مصدر جيّد للبروتين الذي يساعد في بناء الجسم والعضلات

-غني بالفيتامينات والمعادن مثل الحديد، والزنك، وفيتامينات "B"

-من المصادر الرئيسية لفيتامين "B12"

أضرار اللحوم الحمراء: