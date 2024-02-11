تعرفي على نظام اللقيمات الخمس لفقدان الوزن

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رياض - احمد صلاح -انتشر في الفترة الأخيرة، نطامًا غذائيًا يعرف بإسم "نظام اللقيمات الخمس"، والي يؤكد البعض أنه نظام فعال وسريع لتخفيف الوزن .

يُقدم هذا النظام وعدًا بفقدان الوزن بسرعة هائلة، دون الحاجة إلى ممارسة الرياضة أو تناول طعام صحي. ومع ذلك، تحمل هذه النظم القاسية مخاطر كبيرة على الصحة.

ما حمية اللقيمات الخمس؟

يعتمد نظام اللقيمات الخمس على حساب كمية بدلاً من نوعية الطعام أو ممارسة الرياضة. ويقتصر النظام على تناول 12 قضمة فقط من الطعام يوميًا: 5 قضمات على الفطور، و5 على الغذاء، وقضمتين فقط على العشاء. ويسمح النظام بتناول أي نوع من الطعام، على أن تكون قضمة واحدة على الأقل في كل وجبة من الأطعمة الغنية بالبروتين.

هل هو نظام آمن؟

يظهر هذا النظام كخيار جذاب لمن يرغبون بفقدان الوزن بسرعة، ولكن الأطباء في NHS ينصحون بتجنب مثل هذه الأنطمة القاسية؛ إذ هناك عدة مخاطر يجب معرفتها:

نقص التغذية

يمكن أن يؤدي تقليل كميات الطعام دون النظر إلى القيمة الغذائية إلى نقص التغذية ونقص العناصر الغذائية المهمة.

تأثيرات جانبية خطيرة

الأنظمة الغذائية القاسية يمكن أن تتسبب في تأثيرات جانبية خطيرة على الصحة، بما في ذلك فقدان الوعي ومشاكل القلب.

فقدان الوزن قد يكون مؤقتًا

يمكن أن يكون الفقدان السريع للوزن ناجمًا عن فقدان الماء وليس فقدان الدهون؛ وهذا يعني أن الوزن سيعود بسرعة حال إيقاف النظام.

توجيهات ونصائح



استشارة الطبيب

قبل تجربة أي نظام غذائي قاسٍ، يفضل استشارة الطبيب لضمان سلامتك وتقييم الآثار الصحية.

الاهتمام بالتغذية

من المهم الحفاظ على توازن غذائي صحي، وتناول مجموعة من الأطعمة المتنوعة لتلبية احتياجات الجسم، وهذا غير ممكن مع حمية اللقيمات.

التركيز على الصحة العامة