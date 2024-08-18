انت الأن تتابع خبر "هتبقى زي البدر المنور".. ماسك النشا والكركدية لتفتيح البشرة وتوريده بأقل تكلفة وبنتيجة ممتازة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أقبلت الفتيات خلال الفترة الأخيرة على تطبيق ماسك النشا والكركدية لتفتيح البشرة، وقد انتشر هذا الماسك بشكل كبير على منصات التواصل الاجتماعي خلال تجهيزات العيد الماضي، فهذا الماسك يتميز بفوائده المتميزة فالنشا تقوم بإعطاء البشرة نضارة كبيرة، كما أن الكركديه له الكثير من الخصائص المفيدة، ولكن ترغب الفتيات في التعرف على الطريقة الصحيحة لتحضير هذا الماسك، وللتعرف على التفاصيل تابعوا السطور التالية بالمقال.

ماسك النشا والكركدية لتفتيح البشرة

وحتى تتمكني من تحضير ماسك النشا والكركدية لتفتيح البشرة والحصول على نتيجة ممتازة، سنحتاج إلى:

نحتاج لنصف كوب ماء.

كما نحتاج لنصف كوب من ورق الكركديه.

كما نحتاج لملعقتين صغيرتين نشا.

ونحتاج أيضاً لملعقتين صغيرتين من ماء الورد.

وحتى تقومي بتحضيره ضعى ورق الكركديه بوعاء به كمية الماء، وقومي بوضعه على النار حتى يصل للغليان.

ومن ثم قومي برفع الكركديه من النار ثم اتركيه حتى يبرد تماماً وقومي بتصفيته واحتفظي بالماء المصفى.

وقومي بوضع النشا وكذلك ماء الورد، وقومي بالتقليب الجيد حتى تختفي النشا تماماً ومن ثم قومي بوضع هذا الماسك على وجهك واتركيه عشرين دقيقة.

وقومي بعد تلك المدة بغسل وجهك جيداً ثم قومي بوضع مرطب وكرري هذا الماسك لمدة مرتين في الأسبوع.

وصفة أخرى للنشا والكركديه

بتلك الوصفة سنحتاج إلى: