أبراج يوم الاثنين 22 مايو/أيار 2023 العامة وفي الحب والعمل والصحة

ماذا يخبئ الفلك لك اليوم؟ ما هي توقعات برجك اليوم على الصعيد العام وفي الحب وفي العمل؟ ما هي حظوظ برجك اليوم؟ تابعوا القراءة.

يجب أن تحاول أن تأخذ بعض الوقت في الخارج اليوم. ألق نظرة فاحصة على حياتك لترى إلى أين أنت ذاهب. اذهب في نزهة سير على الأقدام أو خذ حمامًا طويلًا بالفقاعات. ستكون الأمور أكثر وضوحًا بعد يوم استرخاء من التفكير.

توقعات برج الحمل اليوم في الحب

تمنحك محاذاة الكواكب الحالية حافزًا لإجراء بعض التغييرات الكبيرة في حياتك، والتي ستشمل بطبيعة الحال الشخص الذي تحبه. لكنك الآن منجذبة لدرجة أنك نسيت أن تسأل عن شعورهم حيال ذلك.

توقعات برج الحمل اليوم في العمل

يلعب الأشخاص المتشابهون في التفكير دورًا مهمًا بشكل خاص بالنسبة لك. حتى إذا كنت لا تحب هؤلاء الأشخاص كأفراد، يمكنك الاستفادة كثيرًا من خلال الاستماع إليهم وفهم من أين أتوا. سوف تكتسب معرفة مهمة.

توقعات برج الحمل اليوم في الصحة

سيجعلك في النهاية تشعر بالسوء. ضع في اعتبارك تشغيل بعض الموسيقى الهادئة والنزول على الأرض وشد عضلاتك برفق. حاول تحويل هذا إلى روتين شخصي والتزم به لبضعة أسابيع. عليك أن تكون سعيدا فعلتم.

أنت انتقائي بشأن الأشخاص الذين تقضي وقتًا معهم، وتميل إلى مطالبتهم بالذهاب بعيدًا عنك. أحيانًا تجد صعوبة في معرفة حدودك فيما يتعلق بالآخرين. قد ترغب في التفكير في هذا.

توقعات برج الثور اليوم في الحب

قد يشير الجو السماوي الحالي إلى أن مجموعة من المعتقدات تتداخل مع علاقتك الحالية. ربما تحتاج إلى أن تسأل أنفسكم عما إذا كانت مبادئكم ومُثلكم أكثر أهمية من كونكم معًا. إذا كانت الإجابة بنعم، فقد تضطر إلى التفكير في ترتيب بديل.

توقعات برج الثور اليوم في العمل

تشعر داخليًا أن لديك دورًا محددًا ومهمًا تلعبه في العالم. يرتبط هذا الدور ارتباطًا وثيقًا بمصيرك الوظيفي النهائي. انظر إلى الداخل لمعرفة ما إذا كنت حقًا على الهدف من هذا الهدف. أبحث في الداخل عن إجابات.

توقعات برج الثور اليوم في الصحة

أنا أتحدث عن ممارسة تمرين جيد للقلب. تعرف على ما إذا كان معارفك الجدد يستمتعون برفع معدلات ضربات قلبهم في بيئة خارجية صحية. ربما أولئك الذين يفعلون ذلك سيصبحون أصدقاء دائمين.

قد تشعر كما لو كنت في إجازة. دعنا فقط نأمل ألا يسألك الناس الكثير من الأسئلة الصعبة، لأن إجاباتك لن تكون واضحة على الإطلاق. لكن لا يجب أن تحمل ثقل العالم على كتفيك كل يوم.

توقعات برج الجوزاء اليوم في الحب

يمكن أن تجد شخصًا جذابًا جدًا إلى حد ما، لدرجة أن هذا بدأ يسبب لك المشاكل. مع هذا النوع من التأثير، من الضروري أن تكون قادرًا على التخلي والسماح بتدفق الأحداث كما تشاء، على الرغم من أن هذا قد يكون صعبًا.

توقعات برج الجوزاء اليوم في العمل

من الطبيعي أن تنجذب إلى الأشخاص والثقافات الأجنبية اليوم، وستجد أن الأشخاص الذين تقابلهم من خلال هذه القنوات سيقدمون نظرة ثاقبة جديدة إلى حياتك المهنية. ربما حان الوقت للانتقال إلى مكان ما بعيدًا عن منزلك الحالي.

توقعات برج الجوزاء اليوم في الصحة

تخلص من الحليب والبيض وحاول الحصول على البروتين من خلال الفاصوليا والتوفو. إنه أيضًا وقت رائع لتقليل تناول الكافيين. ستلاحظ بسرعة فرقًا سعيدًا بشكل لا يصدق في جسمك.

يوم مثالي للتوقف عن اللعب بصفتك والدًا لشريكك، كما يبدو في بعض الأحيان. اعكس الأدوار ودع الآخرين يعتنون بك. لن ينهار العالم إذا تركته لفترة من الوقت. بغض النظر عما يحدث، يجب أن يفتح يوماً مثل اليوم عينيك.

توقعات برج السرطان اليوم في الحب

يشجعك الجانب الحالي في اللعب على قول ما تقصده وتعني ما تقوله، وعدم الموافقة تلقائيًا على كل ما يفعله شريكك الحالي أو المحتمل أو ما يعجبه. كن صادقًا مع نفسك ومع الأشياء التي تجعلك فريدًا.

توقعات برج السرطان اليوم في العمل

ستلعب المشكلات الحادة دورًا مهمًا في يومك. ستظهر الموضوعات التي تدور حول الولادة والموت والتحول إلى السطح. قم بتطبيق هذه الأفكار على مسار حياتك المهنية وشاهد ما توصلت إليه. هذا وقت التغيير العظيم.

توقعات برج السرطان اليوم في الصحة

إذا شعرت بالحزن بسبب أي حدث في عائلتك أو حتى بسبب أحداث عالمية مخيفة، أو شعرت بأنك لم تنجز ما كنت تريده خلال الأشهر الماضية، فسيكون من المفيد والمطهر الالتزام ببعض تمارين التنفس العميق المنتظمة على مدار العام. خلال الأسابيع القليلة القادمة.

الاتجاه الذي تسلكه حياتك غير واضح في الوقت الحالي. هناك تغييرات كبيرة تحدث بداخلك. لذا على الرغم من أنها قد تبدو نصيحة غريبة، فلا تفعل شيئًا حيال ذلك، دع الموقف يصبح أكثر وضوحًا قبل أن تتصرف.

توقعات برج الأسد اليوم في الحب

بعد فترة كنتما فيها كثيرًا معًا وتشاركان كل شيء، يكون من المنعش أحيانًا قضاء الوقت بمفردك. لم تسقط من الحب. كلاكما يحتاج إلى بعض المساحة. سوف يساعدك على الشعور بأنك أقرب.

توقعات برج الأسد اليوم في العمل

بقدر ما تشعر على خلاف مع الآخرين والعالم من حولك، من المهم أن تكون شريكًا. انضم إلى شخص ما بدلاً من محاولة القيام بكل شيء بنفسك. فقط تأكد من أنك لا تنتقد الآخرين كثيرًا.

توقعات برج الأسد اليوم في الصحة

خذ نفساً عميقاً وتنحى جانباً حان الوقت للتنفس بعمق والاسترخاء. لا فائدة من الذهاب إلى أي مكان إذا لم تكن في مقعد السائق، ولا جدوى من إقناع نفسك أنك في مقعد السائق عندما لا تكون كذلك.

قد ترغب إما في الرسم أو كتابة شيء يساعدك على التذكر اليوم لفترة طويلة. لقد بدأت في رؤية نتائج التغييرات الأخيرة فيك، وأنت تبحث عن طريقة للتعبير عنها. قد يكون من الصعب العثور على الكلمات الصحيحة فقط.

توقعات برج العذراء اليوم في الحب

قد تكون في مزاج انتقامي قليلاً. وغني عن القول، إن هذه ليست أفضل طريقة للقيام بالأشياء، وسيكون من الأفضل أن تعترف علانية بأنك مجروح، بدلاً من الاقتراب والتوقف عن التواصل.

توقعات برج العذراء اليوم في العمل

وجه تركيزك نحو الأعمال اليومية والأنشطة العادية التي لم تتمكن من القيام بها خلال الأسبوع. الأعمال المنزلية بشكل خاص صارخة. اعتن بهذه الأشياء أولاً قبل أن تحول انتباهك نحو قضايا أخرى.

توقعات برج العذراء اليوم في الصحة

إليك ما قد تتناوله التوت الأسود والطماطم والهندباء الطازجة الصغيرة إذا أمكنك الحصول عليها والبنجر. اذهب إلى سوق المزارعين أو متجر البقالة وقم بتخزين ثلاجتك ببعض العناصر الصحية.

تشعر أنك منفتح واجتماعي أكثر من أي وقت مضى. يمكنك الاستفادة من جو اليوم المتسامح لمقابلة أشخاص قد تكون خائفًا جدًا من تقديم نفسك لهم. سيكون لديهم بالتأكيد بعض الأشياء الجديدة ليعلموك إياها.

توقعات برج الميزان اليوم في الحب

قد تشعر بمزيد من الصرامة وأقل مرحًا من المعتاد. ولكن قد لا يكون هذا أمرًا سيئًا فيما يتعلق بعلاقتك الحالية، يميل المقربون إلينا إلى تجاوز العلامة لأنهم يعتقدون أننا سنغض الطرف. لكن من الأفضل أن تكون صادقًا وقلت ذلك، إذا كان هناك شيء يزعجك.

توقعات برج الميزان اليوم في العمل

سيلعب التعبير الإبداعي عن الذات دورًا كبيرًا في عملك اليوم. استلهم من الأطفال. ستلهمك طاقتهم العالية وخوفهم وشجاعتهم الصافية لاستخراج هذه الصفات في نفسك واستخدامها بشكل جيد. لديك الكثير لتقدمه.

توقعات برج الميزان اليوم في الصحة

من المهم جدًا الاستمرار في استخدام عامل الحماية من الشمس (SPF) على مدار العام. وبينما نتحدث عن ذلك، يوصى بتدليك الأنسجة العميقة في هذا الوقت إن أمكن. الحمامات الساخنة أيضًا. سيستفيد أي نوع من هيكل السيارة الذي تشعر بالراحة معه.

ربما تكون قد تعرضت للإيذاء وسوء المعاملة مؤخرًا من قبل شخص ما في عائلتك خلال الأسابيع القليلة الماضية، لأنك تمكنت من حل الأمور وتعلمت شيئًا مما حدث. خذ الوقت الكافي للاستمتاع باللحظة واقضِ بعض الوقت مع الأشخاص الذين تحبهم.

توقعات برج العقرب اليوم في الحب

قد تشجعك الطاقة النجمية اليوم على إبقاء مشاعرك متراجعة خوفًا من أن يرى شخص تحبه كثيرًا مدى اهتمامك به. لن تمانع في الظروف العادية، لكن في هذه الحالة قد يكون الأمر محرجًا للغاية. تفعل ما هو في رأيك أفضل.

توقعات برج العقرب اليوم في العمل

لا تبحث عن إجابات حيث تعرف أنك ستجد نفس الأسئلة القديمة. تبدو في مكان ما جديدة. إذا كنت تريد حقًا رأيًا جديدًا في هذا الشأن، فعليك أن تسأل شخصًا لديه منظور جديد. لا تخف من الاقتراب من أشخاص مختلفين.

توقعات برج العقرب اليوم في الصحة

يساعد تناول العشب المعروف باسم إيبرايت في الشاي المخمر أو بيتا كاروتين الموجود في الجزر والمشمش والشمام على تقوية قدرتك على الوثوق بما تراه. يمكن أن تساعد رؤيتك جيدًا في الخروج من موقف مؤسف.

قد يكون بعض الأشخاص الذين قابلتهم خلال الأسابيع القليلة الماضية أكثر إثارة للاهتمام مما كنت تعتقد في الأصل. الأمر متروك لك لتغيير تلك الأجزاء من شخصيتك التي كانت تعيقك.

توقعات برج القوس اليوم في الحب

هناك طاقة معينة في الهواء تميل إلى تشجيع روح الدعابة الجافة جدًا جنبًا إلى جنب مع منظور أكثر انفصالًا. إذا كنت ستخرج في موعد مع شخص جديد، فقد لا يفهم لذا ابذل قصارى جهدك لتوليد بعض الدفء والابتسامة الحقيقية.

توقعات برج القوس اليوم في العمل

تحتل قضايا المنزل صدارة تفكيرك، تحظى هذه الأشياء بأهمية أكبر بالنسبة لك من مشكلات العمل. سواء كنت في العمل اليوم أم لا، أهتم بهذه الأسئلة والمخاوف المنزلية أولاً حتى تتمكن من التركيز على العمل لاحقًا.

توقعات برج القوس اليوم في الصحة

في بعض الأحيان يحتاج الناس إلى المزيد من الدفع، ما تعرف أنه حقيقي مهم لمشاركته مع بقية العالم. أينما ذهبت ستجذب بالتأكيد المتابعين. عالج قدمك المتعبة بنقع ساخن مع بضع قطرات من خلاصة اللافندر.

يمكن أن يكون هذا هو الحال عندما يتعلق الأمر بالعواطف، عليك أن تكون حريصًا أكثر من أي شخص آخر حتى لا تؤذي مشاعر أي شخص. اليوم يمكن أن يحدث شيء يسمح لك بالتحكم في الموقف مع التحكم في عواطفك.

توقعات برج الجدي اليوم في الحب

تشجع الطاقة السماوية الحالية على مزاج أكثر انعكاسًا، ومزاج تفضل فيه بصراحة، أن تكون وحيدًا. قد يكون من الأفضل أن تشرح بالضبط ما تشعر به وترتيب لقائك في أمسية أخرى، عندما يعود التألق والبهجة.

توقعات برج الجدي اليوم في العمل

استمع قبل أن تتكلم. امنح الناس متسعًا من الوقت لإفشاء أفكارهم وعواطفهم قبل أن تقفز وتقاطع. سوف تتعلم الكثير عندما تكون صبورًا وتنتبه إلى البصيرة التي تأتي من أفكار شخص آخر.

توقعات برج الجدي اليوم في الصحة

عالج جسمك جيدًا وتأكد من شرب الكثير من الماء. أيضًا بدلاً من اتباع الطريق السهل، يجب عليك تقوية التزامك بمساعدة المحتاجين. اعتني بنفسك أولاً، ثم انشر الحب قليلاً.

ربما لم تتمكن من التعبير عن مخاوفك للآخرين بشكل كامل. لكن اليوم ستجد هذه المشاعر طريقة للخروج. انظر حولك. قد يكون هناك شخص بجوارك يمكنه المساعدة في حل مشاكلك.

توقعات برج الدلو اليوم في الحب

باستخدام طاقتك العاطفية، والتي أصبحت أكثر فاعلية من خلال تأثير اليوم. من الأفضل أن تتخلى عنك وتكون طبيعياً بدلاً من إدارة علاقتك بهذه الطريقة. إذا كنت تحب شريكك الحالي أو المرتقب فيجب أن تثق به أيضًا.

توقعات برج الدلو اليوم في العمل

لن تخاف من وضع نفسك في الخارج. تشعر بالراحة لكونك في بشرتك. أنت فخور بمن أنت وما تؤمن به. هذه الثقة تجعل من السهل مناقشة القضايا المتعلقة بالعمل بصراحة وصدق مع الآخرين.

توقعات برج الدلو اليوم في الصحة

القليل من التوازن يمكن أن يقطع شوطًا طويلاً. لذلك حاول أن تظل متحفظًا وهادئًا، بغض النظر عن مدى ازدحام اليوم ومربكة. إذا كنت تريد مخروط الآيس كريم، فمن الأفضل أن تهرول إلى المتجر بدلاً من ركوب السيارة.

من المحتمل أن يكون هذا وقتًا رائعًا بالنسبة لك. قد تجد إجابات للمشكلات التي تزعجك لبضعة أسابيع. أبق عينيك وأذنيك مفتوحتين في جميع المحادثات. يمكن أن تجد القطعة التي كنت تنتظرها.

توقعات برج الحوت اليوم في الحب

قد تواجه أحيانًا مشكلة في التملك، ولكن عندما تقترن أيضًا بنوع من التثبيت، فهي بالتأكيد غير صحية. إذا استطعت فصل نفسك والقيام بشيء مختلف، أو ربما جذبت انتباهك في مكان آخر لبعض الوقت، فقد يمنحك ذلك أنت واهتماماتك العاطفية استراحة لازمة.

توقعات برج الحوت اليوم في العمل

ستظهر القضايا المخفية على السطح. ربما كان شخص ما تعمل معه يخفي سرًا مهمًا لبعض الوقت. هو أو هي ليس الوحيد الذي لديه سر. لديك واحدة أيضًا. هذا هو الوقت المناسب لمشاركة القصص وإخراج الحقيقة.

توقعات برج الحوت اليوم في الصحة

قم بتخمير البقدونس والنعناع والقلنسوة عشب يمكنك العثور عليه في متجر للأطعمة الصحية أو عبر الإنترنت، في قدر به بعض الماء. احفظي الخليط في مرطبين في الثلاجة. خذ بضع رشفات قبل النوم أو اسكب بعضها في حمام ساخن.

المصدر: www.horoscope.com