توافق الأبراج مع شريك الحياة

لكل برج طريقته في اختيار شريك حياة، حيث تساعد صفات الشخصية وسماتها في تحديد ما إذا كان الشخص الذي نختار قضاء حياتنا معه صادقًا ومستقلًا ومخلصًا ومتوافقًا وما إلى ذلك، على الرغم من أن سمات الشخصية يمكن أن تختلف من شخص لآخر، يمكنكِ بسهولة التحقق من التوافق بناءً على علامات البرج الخاص بك.

كيف تختارين شريك حياتك حسب برجك

برج الحمل

الأشخاص الذين يولدون تحت علامة الشمس جذابة بشكل طبيعي نظرًا لموقفهم الواثق للغاية والإيجابي تجاه الحياة. إنهم يحبون أن يظلوا صادقين وصريحين، وهذا ما يحدد بوضوح ولاءهم لشريكهم. لديهم شخصية نابضة بالحياة تسبب الإدمان ويحب الناس التواجد حولهم. ومن ثم كشريك يقضي المرء دائمًا وقتًا ممتعًا معهم. إنهم حراس لأنهم يقفون إلى جانب الأوقات الصعبة للناس، ويظلون صادقين طوال الطريق وهذا هو السبب في أن الناس يقعون في حبهم بسهولة، فهم أكثر الأبراج الرومانسية.

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برج الثور

الأشخاص الذين ولدوا في علامة الشمس هذه رائعين برؤية سريعة لاتخاذ القرار. إنهم أفراد مخلصون ومستقرون وهذا هو السبب في أن شركاءهم سيشعرون دائمًا بالأمان معهم. أفضل ما يميزهم هو أنهم يلتصقون بأحبائهم في السراء والضراء. يحكمهم كوكب الزهرة وبالتالي لديهم شهوانية وجاذبية عالية. يفضل الأشخاص في علامة الشمس هذه أن يكونوا مع أشخاص متشابهين في التفكير مخلصين وممتعين. لذلك يتم تقييم علاقاتهم وطويلة الأجل.

برج الجوزاء

تتمتع برج الجوزاء بكونها اجتماعية ولديها دائرة ضخمة من الأصدقاء. إن طبيعتهم المنتهية ولايتهم وموقفهم السعيد هو ما يجعلهم رائعين في المغازلة. أيضًا ليس من الصعب عليهم العثور على الشريك المثالي بسبب الرؤية الواضحة والشخصية الجذابة. نظراً لشخصيتهم، فإنهم يفضلون الأشخاص الذين يتردد صداها مع نفس الموقف ويريدون أن يكونوا في دائرة اجتماعية دائماً ما تكون عالية في الحياة. إنهم شركاء رومانسيون ولا يفوتون أبداً فرصة لمفاجأة شركائهم. هم أرواح حرة ولا يحبون السيطرة على الشركاء الذين يقيدونهم. بدلاً من ذلك فإنهم يريدون دائماً شخصاً معجباً بنفسه الحقيقية.

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برج سرطان

هذه علامة عاطفية للغاية مع موقف حساس ومخلص مما يجعل من الواضح جداً أنهم بحاجة إلى شريك حساس للغاية ومهتم. إنهم لا يحبون أن يتم الحكم عليهم بسبب عواطفهم وبالتالي يحتاجون إلى شخص يحتضنهم ولا يجبرهم على أن يكونوا شخصاً آخر. الأشخاص المولودون تحت هذه العلامة ليسوا حيوانات حفلات ويفضلون قضاء بعض الوقت مع حيواناتهم الخاصة في مكان منعزل مثل المنزل أو على مائدة عشاء شخصية. إنهم لا يثقون كثيراً في الناس، وبالتالي يستغرقون وقتاً ليكونوا مرتاحين مع أي شخص جديد. لكن بمجرد أن يفعلوا ذلك، فإنهم يفضلون إقامة علاقات طويلة الأمد مع اتصال عاطفي قوي.

برج الأسد

يتمتع برج الأسد بسمة تسعى إلى جذب الانتباه، وبالتالي يريد الإعجاب والاهتمام الزائد من شريكه. إنهم أشخاص أخلاقيون لا يساومون على مبادئ حياتهم. يجيدون تدليل شركائهم، ويمكنهم تحويل يوم سيئ إلى يوم جيد بجهودهم. لديهم سلوك رائع، مما يجعلهم يبرزون عن الآخرين. تحكمهم الشمس وبالتالي فهي دافئة ومحبّة. لقد ولدوا قادة يتمتعون بجميع السمات الضرورية لتنفيذ عمليات ذات تأثير ونتائج عظيمة. إنهم أفراد يثقون بأنفسهم ولديهم شعور قوي بقيمتهم الذاتية.

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برج العذراء

برج العذراء هو علامة الأرض وبالتالي هم مخلصون وجديرون بالثقة. لديهم موقف تحليلي وغالبا ما يحولون النقاد إلى أصغر الأشياء. لديهم طبيعة محافظة ومن ثم يجدها الناس جذابة للغاية. السبب الذي يجعل الناس يحبون التواصل معهم هو موقفهم المفرط في الاهتمام ولطفهم الذي لا ينتهي والذي يحظى بإعجاب الجميع. أنهم مثاليون ويريدون أن يكبروا ليصبحوا أفضل نسخة من أنفسهم.

برج الميزان

التوازن هو مفتاح حياة الميزان. إنهم يسعون إلى الاستقرار والحب في علاقتهم ومستعدين دائماً لإعطاء فائدة الشك. هذا هو السبب في أنهم لا يتخلون بسهولة عن علاقاتهم. إنهم أفراد هادئون ولا يحبون أن يكونوا جزءاً من الجدال. أكبر جودتهم هي أنهم يتسمون بالهدوء وبالتالي لا يمكنك بسهولة خوض معركة معهم. الأشخاص المولودون في علامة الشمس هذه هم فكريون وليبراليون للغاية. لديهم شخصية فنية لأنفسهم ويحبون قضاء الوقت في الطبيعة والسلام.

برج العقرب

إنهم أفراد متحفظون ولديهم جانب لأنفسهم يفضلون عدم مشاركته مع أي شخص. أنهم أشخاص عاديون ولا يحبون مشاركة آرائهم مع أي شخص تقريبًا. ليس من السهل جدًا معرفة مشاعرهم، وبالتالي يجب على شركائهم أن يكونوا حساسين للغاية ومتفهمين تجاههم. إن وقتهم الشخصي مهم للغاية بالنسبة لهم ولذا سيكونون فقط مع الأشخاص الذين يحترمون ذلك. إنهم يهتمون بأشخاص لديهم جانب انطوائي لهم يجب احترامه من قبل شركائهم. قاسية من الخارج لكنها رقيقة جدًا بخلاف ذلك مما يجعلها فريدة ومحبوبة.

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برج القوس

يُعرف القوس دائماً بأنه فرد مغامر، وبالتالي فإن مواعدتهما دائمًا ما تكون ممتعة. طاقاتهم عالية دائماً ولديهم ذوق الفكاهة مما يجعلهم مركز الجذب. أنهم يتمتعون برؤوس قوية ومتعددة الاستخدامات ومسلية وهذا هو السبب في أنهم يجلبون شيئاً جديداً كل يوم في علاقتهم التي يعتز بها ويحبها شريكهم. إنهم أناس صادقون يمكنهم بذل هذا الجهد الإضافي لأحبائهم.

برج الجدي

المثابرة والولاء هما الصفات الرئيسية التي تميز برج الجدي عن أي شخص آخر. إنهم أفراد متسرعون ولكن منضبطين ويتحملون دائماً مسؤولياتهم وجهاً لوجه. وبالتالي لا يتعين على شركائهم القلق بشأن أي شيء. إنهم يبحثون عن شركاء يتمتعون بنفس الاستقرار المحلي ويعجبون بشكل خاص بشخص مجتهد في عملهم. إنهم يهتمون بالأفراد وهذا كل ما يهم.

برج الدلو

لا يوجد جانب مزيف لبرج الدلو. إنهم أناس ودودون ولطيفون ولا يريدون إيذاء أي شخص. إنهم يعملون بجد ويركزون على تحقيق أهدافهم. حب الذات هو أكبر سمة من سمات علامة الشمس هذه، وجمالها الداخلي هو الذي يجعل الجميع يقعون في حبهم. إنهم أفراد عنيدون ويريدون شريكاً معجباً بذلك ويدعمه.

برج الحوت

إنهم أناس عطوفون يحلمون بالحياة. بسبب موقفهم المتعاطف والمخلص يحبهم الناس، ويمكن لشركائهم مشاركة مشاعرهم بسهولة دون الخوف من الحكم عليهم. أنهم صادقون ويؤمنون بالشفافية في علاقتهم. يقدر الحوت كفاءة الناس ويشجع شركاءهم على أن يكونوا منظمين في حياتهم.

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