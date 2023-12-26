البحث عن برج القوس في العمل أو في العلاقات والزواج لمعرفة حظه فيها، أو البحث عن ما يثير اهتمامه ويجعله يطلق إبداعه، كل هذا مرتبط بطبيعته وصفاته ومميزاته الشخصية التي تجعل منه شخصاً ناجحاً في مهن أكثر من غيرها.

يمتاز برج القوس في العمل بكونه مستمع جيد، وهو قادر على الخوض في النقاشات بشكل جيد وقوي ومثير للاهتمام، لذا فهو مشارك مناسب للنقاش حول المهام الوظيفية أو تطلعات العمل.

يثق في نفسه ولكنه يحب من يخبره عن نقاط ضعفه وكيفية تصحيحها، إذ لا يعاني من مشكلة النقد الإيجابي والذي يدفعه للتطور أكثر في عمله.

أهل للثقة في العمل ويمكن الاعتماد عليه دون تردد، فهو من الشخصيات الملتزمة والتي تعطي العمل حقه بالكامل.

صريح ويخبر كل شخص عن ما يراه فيه بوضوح، ولكن في المقابل هو لا ينتقد من أجل الانتقاد فمن صفاته تقبل الآخرين بكل عيوبهم، وهذه صفة مهمة في الوظيفة، فهي تساعد الموظفين على احترام بعضهم البعض، وعلى التعاون في إنجاز المهام دون ضغينة.

مهما كان الخطأ الذي قام به أحدهم فبرج القوس يتجنب تحقير الآخرين أو التشهير بهم وبما قاموا به، لذا فهو يتجنب الوقوع في فخ القال والقيل.

عندما يعطي رأيه في أمر ما، فإن هذا الرأي ناتج عن خبرته وليس مجرد كلام، كما أنه يحب الأفكار الجديدة ويحب وضع خطط لتنفيذها. [1]

كونها شخصية مغامرة فإنها تضع كل معرفتها وطاقتها في المشاريع الكبيرة، كما أنها تحب التحدي في العمل.

جديرة بالثقة وهي شخصية يمكن الاعتماد عليها بسبب حرصها والتزامها في العمل.

دقيقة في عملها وذلك نابع من حرصها على إتمام أصعب المهام بأفضل صورة ممكنة.

لديها دوافع تحركها في العمل مثل الجرأة والمغامرة وكذلك حبها للتعلم، كما تحاول أن تكون مرغوبة وتميل إلى الانسجام مع فريق عملها.

قدرة عالية على تفهم الآخرين والنظر إلى الصورة كاملة ومن منظور أوسع وأشمل، مما يجعل امرأة القوس شخصية تستطيع مساعدة الآخرين على حل مشكلاتهم.

حل المشكلات التي تواجهها في العمل أو تواجه الفريق بسهولة وطبيعية.

ولكنها لا تحب الروتين وتشعر فيه بالملل وهذا أمر طبيعي كونها شخص يحب الحرية.

متعاونة وتحب أن تنقل المعلومات التي تتعلمها للآخرين ولا مشكلة لديها في ذلك فهي تراه من منظور تقديم المساعدة.

تمتلك مهارات اتصال وتواصل فعال وهو ما يجعلها متمنكنة بسهولة من الانسجام بسرعة مع مستجدات العمل أو الموظفين الجدد.

لديها طبيعة سهلة وسلسة مما يجعلها من الموظفين المريحين في المكان، كما أنها تمتلك شخصية مرحة ومحبوبة بين الزملاء. [2]

الهندسة المعمارية: لأن هذه المهنة تتناسب مع فكرة الإبداع والخيال والابتكار والانفتاح على كال ما هو جديد، كما أنها تشمل الفن والجمال الذي يقدرهما برج القوس كثيراً.

التعليم: في أي مكان عمل قلنا بأن مواليد القوس يحبون التعلم ولا مشكلة لديهم في نقل عرفتهم للآخرين، مما يجعلهم الخيار المثالي لمهنة التعليم.

وكيل سفر أو دليل سياحي: هم من الأشخاص المغرمين بالسفر وحب اكتشاف الأماكن الجديدة والعمل الحر وغير تقليدي.

رجل أعمال: يناسب جداً القوس أن يكون رجل أعمال فهو قادر على استلام مشاريع كبيرة تتيح له فرصة الإبداع والتميز.

التدريب: تماماً كالتعليم ولكنها أكثر حرية وقدرة على الإبداع والتنويع في المجالات المختلفة.

هناك الكثير من المجالات لبرج القوس في العمل، وكلها تنبثق من صفاته وسماته الشخصية التي تميزه وتجعل ناجحاً فيها.

موضوعات مشابهة:

برج الجدي في العمل

برج الدلو في العمل

برج الحوت في العمل

برج الحمل في العمل

برج الثور في العمل

برج الجوزاء في العمل

برج السرطان في العمل

برج الأسد في العمل

برج العذراء في العمل

برج الميزان في العمل

برج العقرب في العمل