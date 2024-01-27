انت الأن تتابع خبر "من الفقر المُدقع إلى قمة الثراء الفاحش... علاء منصور يفجر مفاجأة من العيار الثقيل: أبراج تتوّج كأسياد المال والحب والنجاح لعام 2024 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - علاء منصور هو واحد من خبراء علم الفلك الذين يتحدثون دائمًا عن الأبراج، وصفات كل برج، وكل ما يتعلق بجميع الأبراج، وما يحمله أصحاب هذا البرج، واشتهر في هذا المجال بشكل كبير في الفترة الأخيرة.

وكشف خبير الفلك المصري علاء منصور عن الأبراج الأفضل مهنياً في 2024

برج الثور

منذ السنة الماضية يتمتّع هذا البرج بحظوظ مهنية كبيرة وتستمرّ هذه الحظوظ في السنة الجديدة، فهو الأفضل بين الأبراج بالرغم من وجود بعض الأشهر الأقلّ حظاً، وأشار إلى أنّ كوكب اورانوس موجود في برج الثور، وهو كوكب المهنة، فالامور جيّدة جداً وقد تحصد ما زرعته في العمل. ووصفت خبير الأبراج المصري مولود الثور بـ"ملك هذا العام"، وأنّه عام للرئاسة وللمناصب الكبيرة.

برج الجوزاء

عام الإستثمار والنجاح وفصل الربيع يحمل تغيراً كبيراً، وسيكون عنوانه العريض الديناميكية والانتصار. دخول المشتري إلى برجك، إعتباراً من تاريخ 26 أيار مايو، وبعد اثنتي عشرة سنة من الغياب. يحمل هذا الانتقال معه الحظوظ والمكاسب الماليّة، ويكون أيضاً حافزاً للانطلاق في مشاريع جديدة والاستثمار فيها، نتيجتها حصاد النجاح والإقدام على المزيد من الاستثمارات الكبيرة.

عام الاستثمار والنجاح وفصل الربيع يحمل تغييرًا كبيرًا، وسيكون عنوانه العريض الديناميكية والانتصار. دخول المشتري إلى برجك، اعتبارًا من تاريخ 26 أيار مايو، وبعد اثنتي عشرة سنة من الغياب. يحمل هذا الانتقال معه الحظوظ والمكاسب المالية، ويكون أيضًا حافزًا للانطلاق في مشاريع جديدة والاستثمار فيها، نتيجتها حصاد النجاح والإقدام على المزيد من الاستثمارات الكبيرة.

عام الأفضل مهنيًا، فأنت مبدع وماهر، قائد في العمل، خاصة في مجالات الإعلام والسينما والتلفزيون والتصوير والكتابة والرسم بالفن على أنواعه وأمورك جيدة جدًا.

برج الدلو

تحصد هذا العام ما زرعته في السنة الماضية، فأنت تعلمت من تجاربك في 2023، وفي السنة الجديدة، تقدم لك ترقية علاوة على الراتب. مع دخول بلوتون إلى برجك ستحقق الكثير من التقدم المهني وقد تنجح في الحصول على عمل إضافي أو ترقية.

كذلك، وجود زحل في برج الحوت يخفف عنك الضغط المهني وتقرر خوض تجارب جديدة وتعقد صفقات كبيرة تعلق عليها آمالًا كبيرة، اعتقادًا منك أنها ستغير مجرى حياتك. تدعمك الكواكب منذ بداية السنة ولا سيما في شهر شباط، إذ تزورك كواكب الشمس وعطارد والزهرة والمريخ لكي تقلب بعض الموازين وتطلق جديدًا في حياتك.