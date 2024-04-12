توقعات برج الحوت لشهر أبريل 2024 مع غالية بكفلاوي

بقلم: غالية بكفلاوي

ماذا يخبئ الفلك لمواليد برج الحوت هذا الشهر؟ تابع قراءة السطور التالية.

توقعات برج الحوت لشهر أبريل 2024

في هذا الشهر تندفع بقوة وتعتمد محاولات حثيثة لتثبيت وتعزيز مواقعك ومكانتك العملية. قد ترفع تحديات وتناضل لاحتلال موقع أو إثبات وجود وتحقيق نجاح.

بهذا الشهر لن تخاف من بعض المنافسات العلنية خاصة إذا تحملت مسؤولية جديدة أو مسار عملي يسلط الضوء عليك. حاول الاستماع للأشخاص الموثوقين وأصحاب الخبرة واسأل النصيحة قبل اتخاذ القرارات او الاتفاقيات الجديدة وتوقيع العقود.

اعتباراً من تاريخ ٨ الشهر، قد تفاوض على مورد مالي جديد أو ربما مصدر للدخل ولكن تسرّعك باستهلاك المال نتيجة لوجود كوكب المريخ ببرجك قد يخلق بعض الفوضى المالية. فكن حريص على نظامك المالي بعيداً عن ارتكاب الأخطاء سيما وأنك قد تواجه بعض النفقات الصحية فمن المفيد الانتباه والاهتمام بصحتك وسلامتك.

بعد تاريخ ٥ الشهر، ربما تواجه بعض المتاعب بعلاقاتك العاطفية أو ربما لا تحظى بتأييد عائلي حول قرار أو علاقة ناشئة أو حالية. قد تتسرع بخياراتك وربما تتزامن أمورك العاطفية بالمالية لسبب من الأسباب. فالبعض منكم يبدأ علاقات قادرة على تحقيق استقرار مادي له. أو ربما تكون الخيارات من بيئة لها علاقة بمصارف أو بنوك.

تتحسن الأحوال آخر عشرة أيام من الشهر حيث تستعيد نشاطك وحسن علاقاتك وتنعم بأوقات اجتماعية جيدة وقد تسافر وتدخل أوساط جديدة عبر عمل وخاصة وأن اكتمال القمر ببرج العقرب ينهي مرحلة أو يأخذك لقرار أو يضع نقطة النهاية بموضوع شخصي أو سكني.

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