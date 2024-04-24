توقعات الأبراج الأسبوع الرابع من أبريل مع غالية بكفلاوي

بقلم: غالية بكفلاوي

ماذا يخبئ لك الفلك هذا الأسبوع؟ ما هي توقعات برجك حول جوانب حياتك المختلفة؟ تابع قراءة السطور التالية.

الحمل: قد تتعثر بعض علاقاتك ، فانتبه لنقاشاتك وتصرفاتك ولا ترفض الأمر الواقع , وكن أقل استعجال وإلحاح خاصة إن تعرقلت بعض ترتيباتك.

الثور: تقع اليوم تحت ضغط عملي فأنت منفعل داخلياً بسبب كثرة المشاغل ، وكأن جهودك مبعثرة أو بلا هدف, فكن حريص على واجباتك ولا تهملها وكذلك على صحتك ، وتجنب سوء المزاج والذي قد يؤثر على علاقتك بمن حولك.

الجوزاء: اليوم وضعك جيد وأنت منفتح على خيارات أكثر إيجابية لصالح نمو أعمالك , فيزداد التواصل والمحادثات والنقاشات وتحاول الوصول لصيغ نهائية بشؤونك أو علاقاتك وخاصة العائلية.

السرطان : شعورك بعدم الرضا يجعلك أكثر عرضة للإنفعال والتوتر ، أو للتعب الصحي ، فتزداد حساسيتك وتعتب على الآخرين، حاول ألا تعطي الأمور أكبر من حجمها, واحرص على علاقتك بالآخر بشرح مشاعرك بهدوء.

الأسد: تتصالح اليوم مع نفسك ومع محيطك ، و تتواصل بمحبة وتعيد تأهيل علاقاتك الشخصية والأسرية على أسس أكثر متانة وثبات, فاليوم يحضر لك ماله علاقة بالسفر أو خبر سار.

العذراء: تفاوض اليوم على أمور مالية وتناقش من حولك ببعض التفاصيل والتي تفرضها إلتزاماتك ومتطلباتك ، فحاول الحفاظ على ميزانيتك بعيداً عن الأخطاء بكثرة المصاريف.

الميزان : محاولاتك اليوم بتجديد أجواءك وكسر الروتين ستمنحك المزيد من الحماس والحيوية ، فاليوم جيد لأخبار وطاقة تدفعك لسلك طرق جديدة للتعامل مع محيطك , والإستفادة من حظوظك بالفترة القادمة.

العقرب: كن أقرب إلى الواقع اليوم ولا تستسلم لحساسية تدخلك بضبابية وتشويش يربك علاقاتك، فاليوم تمر بحالة أسف أو عتب ، وربما تعود إليك أفكار من الماضي ، فانتبه لمزاجك المتراجع.

القوس: يلتف حولك الأصدقاء والمقربون اليوم لتنعم بأجواء إجتماعية نشيطة ، فأنت بيوم جيد للتقرب والتلاقي والتواصل, وهذا ما يشغل وقتك كزيارات ولقاءات ، كما بالدخول بعلاقات جديدة.

الجدي: حافظ اليوم على إتزانك ولا تقع ضحية إستفزاز يدفعك لرد خاطئ، فأنت اليوم معرض لضغوط لاتروق لك ، فكن أكثر مرونة بعلاقاتك وكن أكثر إنتباهاً لصحتك.

الدلو : تفتح اليوم أبوابك للجديد ، وقد تباشر بخطوة أوتلجأ لإجراءات مفيدة ، ليزول عنك غم وقلق ، فقد تجد بعض الحلول بدعم وتأييد من حولك ، أو تغيّر ما يحسّن من أوضاعك.

الحوت: يبدو عليك الإرتياح اليوم وتصبح تحت الضوء ، وقد تتلقى شكر أو تبرز بمحيطك ، تحل بعض الأمور العالقة وتساهم مساعيك بالتخلص من وضع أو قضية أتعبتك ، لتستعيد إستقرار علاقاتك بمساعدة من حولك.

الحمل: اليوم تتغير الأجواء للأحسن ، فالظروف تدعم تصحيح علاقاتك أو محاولة إنهاء أمور معلقة مدعوماً بمن حولك، وقد تفتح ملفات مالية أو صحية تناقشها مع المحيط.

الثور: قد تواجه اليوم ضغوط تجعلك مرتاباً وقليل الثقة بما يحدث ، فقد تواجه موقف أو تجد نفسك بمساءلة أو محاسبة فحاول ألّا ترتكب أخطاء بمن تربطك بهم المصالح، فاليوم لبعض المعاكسات وحتى الصحية.

الجوزاء: لا تراكم واجباتك ، وحاول تنظيمها وفق برنامج وزمن محدد ، فأنت لكثرة المسؤوليات مطلوب منك الجاهزية والأداء الجيد وعدم هدر الوقت بما لا يلزمك.

السرطان : تصفى أجواؤك اليوم ، فتعبر نحو مناخ ألطف مما يحسن علاقاتك وخاصة العائلية، وقد تناقش أوضاعك ومصالحك وتحاول تسويتها وإيجاد حلول نهائية لها، فاليوم لفرص جديدة عليك إغتنامها.

الأسد: يتقلب مزاجك اليوم بسبب ظروف تعاكس رغباتك ومشاريعك, وربما يطرأ سوء تفاهم ،فحاول التصرف بإيجابية وإتزان كيلا تقع تصرفاتك بفهم خاطئ، فاليوم أفكارك سلبية .

العذراء: تنشط تحركاتك وإتصالاتك ولقاءاتك ، فأنت سريع بملاحقة مصالحك وتعزيز تواصلك ومصالحة من إختلفت معهم , فاليوم الأخبار مبشرة والتسويات تخص أوضاعك العائلية والشخصية.

الميزان : إنتبه اليوم مالياً ، وتصرّف بأموالك بطريقة صحيحة وبمكانها المناسب , كي لا تقع بأخطاء سببها مصاريف زائدة , فحاول اليوم ترتيب أوضاعك العملية والمادية.

العقرب: تتغير أحوالك اليوم وتسترجع عافيتك وإشراقك، فترى الأمور من منظار مختلف وأكثر إيجابية مما يحفزك لتجديد بعض الأوضاع حولك, فأنت اليوم قابل لتغيير حتى آراءك , فرتب أولوياتك لأنك تتمتع بالمرونة وتحقق نجاح وانتصار، فحولك مكاسب معنوية.

القوس: تتراجع معنوياتك اليوم بسبب بعض المنافسات حولك، أو تواجه كذب أو تغيير ببعض المواقف ، فحاول اليوم عدم التسرع، وإعتمد التحفظ بكلامك, فحولك اليوم بعض التصرفات والأقوال المخيبة، فلا تبحث عن المتاعب.

الجدي: تنشط حياتك الإجتماعية وتعد نفسك للقاءات أو مقابلات وأوقات للصحبة ، فقد تعاود التواصل مع أحبة وأصدقاء فتعزز علاقتك بالآخر وبالعائلة , عامة أجواؤك اليوم متنوعة ومتجددة وتحمل لك مساعدات تفرحك.

الدلو: ركز اليوم على ماتفعل أو تقول ، لتحمي نفسك وعلاقاتك من زلات لسان محرجة أو تسّرع غير مناسب، فاليوم قد يقلقك تراجع البعض عن إلتزاماته أو تقصير بحقك وربما يخيب أملك بمن وثقت بهم.

الحوت : يومك إيجابي بفرصه ولقاءاته ، فأنت صاحب حضور جذاب وتعبر عن نفسك بثقة ووضوح , فتنجح بإيصال رسائلك وتؤثر بالآخرين لمآزرتك ودعمك، فأنت ترتب لمشروع مشترك مع شريك أو صديق وقد يكون سفر.

الحمل: الأوضاع اليوم تميل للتحسن والإيجابية، فربما تنشغل ببعض الملفات الإدارية أو المالية، مما يجعلك بحالة تأهب أو تحضير لبداية جديدة.

الثور: تطل بهذا اليوم على أجواء ضاغطة قليلاً وقد تميل للعصبية و التوتر وربما التشاؤم، فماعليك سوى التهدئة وتجنب كل مايمكن أن يثير المواجهات أو الخلافات.

الجوزاء : قد تضطر اليوم لمضاعفة جهودك تجاه مسؤوليات ومشاغل متنوعة تحتاج منك للتنظيم، حاول الا تثير التوتر بأجواؤك وتعامل مع إلتزاماتك بجدية وانضباط.

السرطان : يوم إيجابي ويحمل لك ارتياح بسبب أخبار أو مستجدات مطمئنة ربما تتعلق بسفر أو تغيير موقع أو انتقال من حال لآخر، فالقمر الداعم اليوم يشير لجديد تستعد له.

الأسد: لا تحاول اليوم التمرد على الواقع أو رفضه، فالأجواء ضاغطة وقد تدخلك ببعض الإرباكات فيما لو عاندت أو تسرعت بتصرفات أو ردود تحمل التحدي وخاصة بمجالك العائلي.

العذراء : هذه الفترة نشيطة وتتيح لك الكثير من اللقاءات والمقابلات الجيدة، وربما تطل على آفاق مهنية جديدة بدعم من المحيط.

الميزان: بهذه الفترة ترتاح من بعض الإشكالات المادية، وربما تحصل على عائدات أو أرباح كانت مؤجلة ولكن حاول الحفاظ على الإعتدال مابين دخلك ونفقاتك.

العقرب: تتمتع اليوم بثقة عالية بالنفس وجاذبية تؤثر بها على من حولك، فالقمر يدعم خياراتك وقراراتك وقد تضع اليوم حجر أساس لخطوة قادمة.

القوس: قد تتقلب معنوياتك بهذا اليوم وتشعر ببعض القلق، ربما لأنك بهذه الفترة مقبل على جملة تحضيرات من المفيد عدم الإفصاح عنها والتحفظ لبينما تصلك الإجابات والنتائج المؤكدة.

الجدي : أحسن اليوم إدارة ظروفك، واستفيد من دعم فلكي يحيط بعلاقات حولك ممكن أن تخدمك وتقدم لك الفائدة، فلا تتردد بالتواصل مع أصدقاء ومعارف باتصالات أو لقاءات إجتماعية.

الدلو : قد لايخدم هذا اليوم طموحاتك وما أنت تنتظره، فكن حذر من خبر أو ظرف لايشعرك بالإطمئنان، وحاول عدم التصرف أو الكلام بردات فعل تؤخذ عليك.

الحوت : قد يشكل هذا اليوم علامة فارقة بمسيرتك، فهناك وعود أو فرص جديدة ومتنوعة تدفعك لإنهاء مرحلة عملية استعداداً لبدايات جديدة.

الحمل: تنال اليوم دعم ومساعدة ممن حولك وربما نصيحة مفيدة ، فتكون أكثر جرأة بالتصرف وإتخاذ القرار، فأنت مدفوع بطاقة وتأييد لتناقش أمورك المهنية والشخصية والأخذ بها نحو الأحسن .

الثور: متاعب متنوعة ترهقك اليوم وتجعلك مستاء ومتوتر، فالمحيط ضاغط وغير متفهم ويفرض عليك أمور لاترغبها ، فحاول الحفاظ على هدوءك وإتزانك فيما لو واجهت بعض الإستفزاز، و من الأفضل قبول بعض التنازلات.

الجوزاء: مصاعب لا تجد لها حلاً اليوم سوى إصرارك على إكمال ما بدأته ، كيلا تخسر مابذلته من جهود ماضية، فاليوم للعمل وحاول الحفاظ على علاقتك بمن حولك آمنة، فأنت منحرف المزاج وقلق.

السرطان: يومك إيجابي لتربح نقاشاتك وتتحكم بمجرى الأمور ، فاليوم جيد لسير أعمالك ولتحسينها ، فمزاجك هادئ و فعّال وقد تسعى نحو ترتيبات جديدة تغير من واقعك، إنما قلقك اليوم قد يكون متعلق بعلاقةعاطفية.

الأسد: ضيقك اليوم سببه تقصير من حولك و اضطرارك لمسايرة بعض الأمزجة ، فأنت تتجنب التنازلات ولا يستهويك فرض الآخرين شروطهم عليك، لذا اعتمد الصبر وكن واقعياً بتصرفاتك.

العذراء: سرعة خاطرك وحدة ذهنك اليوم تجعلك قادراً على إيجاد الحلول وحسم بعض القضايا المعلقة، فاليوم تواصلك مع الآخرين ناجح وفعال، وأنت أميل لإحلال السلام والمصالحات وخاصة عائلياً.

الميزان: وضعك المالي جيد ، فقد ترتاح لإنفراج أو مساعدة محتملة ، أو تحتاج لدفع مبلغ من المال لمتطلبات عائلية، فكن حريصاً على إبقاء نفقاتك بالحدود المعقولة ولا تبالغ بها.

العقرب: يوم جيد لجاذبية تتمتع بها و لتفتح أبواباً جديدة تأخذك لموقع أفضل ، فاليوم يتعدى تفكيرك الحاضر وتخطط لما هو أبعد منه ، فأنت واثق من إمكانياتك وتمتلك رؤية مستقبلية عبر فرص تتاح لك اليوم وتدفعك لخيارات وقرارت جديدة، واليوم

القوس: تهتز ثقتك بنفسك وبمن حولك اليوم ، فالمزاج متعب ويحتاج لحصانة من أوهام أو تصورات غير دقيقة ، فاليوم الأخبار مقلقة وأنت معرض لأحكام خاطئة على من حولك ، فألجأ لحوار هادئ يوضح المواقف ولا تأخذ الآخرين بالشبهة.

الجدي: يوم جيد على صعيدك الإجتماعي، فأنت نجم يلمع والمحيط يمنحك إعجابه ومحبته ، فاليوم تستعيد لقاءات وعلاقات كنت قد أهملتها من قبل ، وقد تنشغل بزيارة أو جلسة ممتعة.

الدلو: اضبط اليوم كلامك وسلوكك جيداً، ولا تترك إنفعالك يتحكم بردات فعلك، فأنت معرض لإزعاجات طارئة ، فكن حذراً من سوء تواصل، أو مبالغة بالحكم على من حولك، راهن على الوقت لإصلاح ما تأزم، أو أسعى أنت لإيجاد حلول ترضي كل الأطراف.

الحوت: نهارك ناجح ويمنحك الشعور بالرضا والإستقرار ، فنجاحك اليوم يدعمه التأييد من جهات داعمة ، وأنت تضاعف طموحك بخطوات واثقة وثابتة تعزز مواقعك و تطور من وضعك المهني وتحسن علاقاتك الشخصية.

الحمل : استفيد اليوم من علاقاتك الجيدة ، وأقبل مساعدات ودعم من حولك وخاصة معنوياً، فاليوم أنت تنال ما تحتاجه، وقد تفتح حوارات بهدف الإصلاح وتسوية الأمور.

الثور: لاتراهن على أحداث اليوم، فقد تكون العرقلة من نصيبك، فلا تتوتر وتجنب التسرع وخاصة مع من تربطك بهم مصالح، فاليوم لمواجهة ساخنة، فقلل من العدائية حفاظاً على علاقاتك ومواقعك.

الجوزاء: قد تعاني من إرهاق إنما مؤقت ، والسبب مسؤولياتك الكثيرة ومحاولتك إنهاء ماهو مطلوب منك ، فاليوم للعمل، فلا تنشغل بأمور جانبية كنقاشات أو تفاصيل متعبة تستطيع تجاوزها.

السرطان: الحظوظ والفرص ترافقك اليوم لتسلك طريق جديد يضاعف حماسك المهني والشخصي ، فاليوم تعبر عن نفسك بحرية وقد تتمتع بجرأة بشرح مشاعرك وآراءك وخاصة بما يتعلق بالجديد .

الأسد : متاعب ومشاحنات عائلية تستهلك طاقتك اليوم، وربما تواجه ظرف صحي عليك رعايته، فاليوم لا يخلو من ضغوط متنوعة أهمها المسؤوليات العائلية وربما الخلافات أيضاً، فكن معتدلاً ولا تخسر من يحبك.

العذراء: يمنحك اليوم ظرف جيد لتتواصل إيجابياً مع محيطك، فأنت ترغب بمناقشة أحوالك ، وقد تطّلع على معلومات جديدة أو تفاصيل ومستجدات تدفعك لتغيير يتقبله من حولك، واليوم لتحرر خطواتك ومشاريعك من الإنتظار.

الميزان : تنتظر اليوم خبر متعلق بشأن مادي، فأنت أحوج لسيولة مالية ، وربما تسعى لإجراء أو ترغب بحل خلاف أو تسوية لقضية معلقة، وربما تقلق تجاه بعض المطالبات، فخفف من نفقاتك.

العقرب: لا تضيع اليوم الفرص بتجربة أمر أو منحى مغاير لما سبق، فأنت واعي وتخطط لتحركات عملية مع الآخرين، فاليوم تظهر مواهبك وإمكانياتك ، فبادر نحو مشاريع جديدة ببالك وتعاون مع الموثوقين بمحيطك.

القوس: تشعر اليوم بالضجر أو القلق ، وربما تراجع مزاجك سببه حالة نفسية تمر بها وتجعلك محبطاً أو متأثر بما يدور حولك من أخبار وأحداث ، فلا تستسلم وابحث عن مصالحك الحقيقية وحاول التقرب ممن يستطيع دعمك.

الجدي: قد تعاود اليوم لقاءك بشخص قديم ، أو تمضي أوقات ممتعة مع الأهل أو الأصحاب، تتعزز العواطف وتكثر الحوارات وربما تلاقي الدعم لصالحك ومن جهة قوية، فاليوم يلمع نجمك.

الدلو: قد يتباطئ سير مصالحك اليوم ، فتضطر لإنتظار أو تواجه إتهام يجعلك متوتراً ، فاليوم قد تفرض عليك إجراءات لاتروق لك، بكل الأحوال حاول التركيز على ما تقوم به كي لا تقع بأخطاء أو مساءلة.

الحوت : يوم جيد وواعد ، فقد تنقلب المعطيات لصالحك ، فيخف الضغط وتتحسن الأحوال ، اليوم تباشر بخطوة جديدة أو يتبلور إتفاق يخص أمورك المهنية، فاليوم للحلول والمصالحات.

الحمل: تجيد إدارة ظروفك اليوم وتحسن التأثير على من حولك ،فيكون يومك ناجحاً وفعالاً بسبب مواقفك المناسبة والإيجابية مما يجلب لك الفرص والأخبار الجيدة.

الثور: تتبدد الأجواء السلبية حولك ، وتطل على يوم جيد تحاول فيه تسوية لبعض الأمور ، أو تفتح ملفات مالية تصلح بها أوضاعك ، فحاول الإستفادة من فرص مساعدة من المحيط، فاليوم الأوضاع تستقر حولك.

الجوزاء: تشعر بالتوتر فتتسم تصرفاتك وردات فعلك بالعصبية ، مما يعرضك لمتاعب ومشاكل ، فكن أهدأ لتتجنبها اليوم ، خاصة على مستوى الشراكات، فاليوم العرقلة من نصيبك.

السرطان: تستهلك مخزون طاقتك اليوم لتصريف أعمالك الكثيرة ، وهذا مايشعرك بإرهاق صحي، فحاول التمهل وضع جهودك بمكانها الصحيح ، فأنت متعب ومبعثر المشاعر و فاقد للمزاج الجيد.

الأسد: تحدد إهتماماتك اليوم ويزداد إصرارك على أهداف تريدها ، فاليوم لنشاط وحركة وحوارات إيجابية تصب بمصلحتك وخاصة بعملك.

العذراء : تراجع معنوي تعيشه اليوم بسبب حساسية أو فقدانك الإهتمام مما يجلب لك سوء تفاهم وخاصة بعلاقاتك الشخصية اوالعائلية ، ،فحاول ترطيب الأجواء حولك ، ولا تنفرد بالقرار ولاتستعجل المواقف السلبية .

الميزان: تتمسك اليوم بزمام المبادرة وتحسن التصرف ، فتنجح بتواصلك وتقاربك مع من حولك، متذكراً علاقاتك الأسرية وفرحا بأخبار تخص شؤون عائلية وشخصية.

العقرب: محاولاتك جادة اليوم لتنظيم أمورك المالية ، فأنت تواجه نفقات ، مما يجعلك مضطراً لسدادها ، وقد تناقش فرص مالية جديدة تمنحك الأمل ببعض المكاسب.

القوس: تقوى اليوم معنوياتك ويزداد إشراقك وتسيطر على مزاجك ، فأنت متفاءل وواثق ، فتدخل نقاشاتك بثقة وتطالب بما تعتبره حق لك، النجاح يحالفك ويعدك بالأحسن من خلال دعم وإنتقال من حال لآخر.

الجدي: أمورك اليوم يشوبها القلق ، فلاتكترث لما يحدث، وحاول التريث بعلاقاتك لبينما تتوضح الرؤيا أمامك ، فاليوم التفاصيل مزعجة وتحمل بعض الإضطراب، لذلك حاول أن تكون متحفظاً.

الدلو : يوم جيد لتعزيز علاقاتك وتقويتها ، وجوه وأسماء جديدة تدخل مفكرتك عبر إتصالات أو تراسل ، فتنشط إجتماعياً بلقاءات مع الأصدقاء وزيارات تضفي على أجواءك التجديد والفائدة، فاليوم تقوي علاقاتك وتمتنها.

الحوت: أخبار أو مضايقات تستفزك اليوم وتدفعك لردات فعل عليك السيطرة عليها لحماية مصالحك الحالية والمستقبلية ، وأيضا للحفاظ على علاقاتك الشخصية والعملية من الضياع.

الحمل : يومك للمحبة والإهتمام , والفرص متاحة لعلاقات وأعمال أفضل , فقد تستعيد علاقة أو لقاء , أو تعزز روابط حالية, لتشعر بتقارب وتجاوب مع محيطك، فأنت مقنع و إيجابي.

الثور: التأثيرات تصبح أكثر إيجابية معك ، لتقترب من الحلول والتسويات ، فاليوم لإصلاح وتدعيم صلاتك , وقد تحاول إنهاء بعض الأمور بمساعدة المحيط , فتناقش مشاكلك ، وربما يريحك دعم أو مكسب.

الجوزاء: اجعل اليوم خيارك بالحوار الهادئ ومحاولة قبول ماهو مختلف عن رأيك، فاليوم يحمل بعض العرقلة أو التوتر مما يحرك بعض المشاكل حولك , بسبب أحكامك المتسرعة , أو مزاجيتك بالتعامل مع من حولك، وخاصة مع شركاء عملك أو حياتك.

السرطان : تعاني اليوم من ضغوط عملية بسبب مزاجك النزق أو ظرفك الصحي ، فأنت تواجه إلتزامات ومشاغل متعددة ، وعليك إنهاءها للخلاص من عبئها , فلا تفتش عن أعباء جديدة تلهيك عن أمورك الضرورية.

الأسد : يوم للأخبار الجيدة ، فقد تنقلب بعض المعطيات لصالحك , أو تظهر فرصة عليك إغتنامها , بدءاً من علاقاتك بالمحيط وإنتهاءا بأعمالك ، فاليوم جيد وأنت تتمتع بالإيجابية والثقة, فكن جاهزا لأمر طارئ أو تغيير عليك التكييف معه بسرعة .

العذراء: قد ترتبك أحوالك اليوم ، بسبب تفاصيل وشؤون متعلقة بصحتك أو بعلاقاتك المقربة ، فاليوم أنت مستاء مما يوسع رقعة التباعد مع من حولك, فحاول محاصرة قلقك وضيقك ولاتستعجل المواقف السلبية.

الميزان : تزدهر إتصالاتك اليوم ، وقد تتواصل مع أشخاص تحبهم ، فاليوم للتصالح وإعادة علاقاتك لوضعها الطبيعي, وربما تسترجع علاقات إبتعدت عنها , وتسعد للقاءات مشوقة.

العقرب: تحرك أمورك المالية اليوم ، وقد تلجأ لإجراء بسبب إصلاح أو أعطال أو واجبات لغيرك ، فاليوم أنت كريم , فقط إنتبه لبعض المصاريف الزائدة , والتي قد ترهق ميزانيتك.

القوس: يوم للتغيير والتبديل ، فأنت مشرق ومتفائل ، ومرونتك كبيرة وتسمح لك بالتعامل مع الظروف والأشخاص حولك بأسلوب الواثق والمحب, فأنت تلاحق مصالحك بحيوية محاولاً إنجاز ما عليك ، واليوم للخيارات والقرارات.

الجدي: يبدأ يومك بتأجيل أو عرقلة ، فالأجواء فاترة وأنت ميال للمزاجية , وكأنك تفتقد الحماس أو الطاقة بملاحقة أوضاعك , فتشعر بإحباط وتحتاج لجرعة زائدة من النشاط , فلا تهمل من حولك وكن واقعياً.

الدلو : يوم للعلاقات الجيدة ، فأنت تنشط بتواصلك وتكثر لقاءاتك وتحركاتك، فتجتمع بأحبة أو تتعرّف على جديد , وتنعم بأوقات طيبة, فالأجواء مزدهرة إجتماعياً وشخصياً .

الحوت : أجواء اليوم تحمل بعض التحديات، فلا تتوتر وإبتعد عن المواجهات الساخنة مع محيطك، فاليوم قد تجد نفسك بمساءلة ربما أو محط انتقاد، فاهدأ وحاول تجاهل الاستفزازات المحتملة.

الحمل: خفف اليوم من الجدال ما أمكنك ، فقد تتوتر العلاقات حولك لأسباب متنوعة وقد تكون مادية، فاليوم الإختلاف مع المحيط وارد فكن منتبهاً.

الثور: الحظوظ داعمة اليوم لفرصة مهنية جديدة ، أو حل لأمر إنتظرته ، فاليوم الخيارات جيدة لتحسين أحوالك وتطوير أعمالك ، وربما تفرح لموافقة أو تأييد ، فلا تنتظر واغتنم الظروف الحسنة لمصلحتك.

الجوزاء: الأحداث إيجابية حولك اليوم ، فأنت ترتاح لدعم تناله وتأييد ، أنت اليوم أكثر تواصلاً وقُرباً من الآخرين ، تشاركهم وتتفاعل معهم ، وتلقى منهم ماتحتاجه من المحبة والمساعدة.

السرطان: لا تواجه مايعترضك اليوم من عرقلة أو تأخير بشدة، فالأجواء غير آمنة لمواقف شائكة أو حادة، فأنت اليوم سريع الإنفعال والتأثر وهذا يُربك علاقتك بمن حولك وخاصة مع الشركاء.

الأسد: حاول اليوم إنهاء مشاغلك وعدم تأجيلها، حتى لو لجأت لطلب المساعدة ممن حولك، فاليوم تزداد المسؤوليات والواجبات مما يتطلب منك إتمامها ضمن وقت محدد ، فلا تُهمل أو تتكاسل.

العذراء: يومك جيد للوصول لتسويات أو مصالحة فيما لو تمسّكت بأجواء الإيجابية ، فالحظوظ تساعدك اليوم على إيجاد مخارج لبعض القضايا المادية أو العملية والتي كانت تشغل بالك , لذلك حاول دخول نقاشاتك بهدوء.

الميزان: لاتزال تعاني اليوم من ضغط الأجواء ، فقد تشعر بعدم الإستقرار والأمان ، وربما تحتاج لكتف قوي يسندك ، كونك قلق على مصالحك ومواقعك.

العقرب: يومك إيجابي لمزيد من المشاركة والتواصل مع محيطك العائلي والشخصي ، فأنت محاور جيد وتناقش اليوم بعض الشؤون المتعلقة بخطوات جديدة ومستقبلية.

القوس: تميل اليوم لحسم بعض القضايا سواء على صعيد علاقاتك أو مواردك المالية ، فأنت تشكو من ضعف بالسيولة أو ضغط مصاريف ومتطلبات ، واليوم تضاعف إهتمامك ببعض التفاصيل حرصاً منك على مصالحك ومواقعك.

الجدي: أجواؤك جيدة اليوم وتقريباً خالية من المنغّصات ، فأنت باليوم الأفضل لترتيب شؤونك العملية والعاطفية والمالية ، فلا تتأخر ونظّم خطواتك بشكل مدروس ، فأنت واثق ومؤثر بمن حولك .

الدلو: تتزعزع الثقة اليوم ، وقد يتقلب مزاجك أو تعاني من فوضى ومشاعر متناقضة ، فقد تتكشف بعض الحقائق أو تُثار بعض الأخبار ، فلا تنساق لقيل وقال وحاول الإبتعاد عن فتح أبواب العتاب الغير مُجدي.

الحوت: يوم جيد لكل أنواع العلاقات وخاصة الإجتماعية، وأنت مشغول بالناس وقد تمنح مساعدات أو تنالها، فاليوم لللقاءات و التحاور والأوقات المسلية ، فأنت محبوب ومرغوب وتتواصل بشكل فعّال.

الحمل: تواجه اليوم تحديات وتكون سبب مباشر بتراجع معنوياتك ، فأنت تتعرض لاتهام أو للتقليل من صلاحياتك ، فإنتبه جيدا لتعاطيك مع محيطك، وحاول محاصرة الإزعاجات قبل تطورها لمواقف خلافية.

الثور: هذا يوم جيد لو أحسنت إدارته ، فأنت تمتلك القدرة على التفكير والتصرف الجيد والمناسب ، فحاور من حولك وإسعى نحو حلول ترضي كل الأطراف، فاليوم تستفيد من دعم بعلاقاتك، وتباشر بتفعيل نشاطك العملي.

الجوزاء: يوم جيد والأمور حولك إيجابية ومستقرة ، فتتحرر من قيد ، وتسعد بالدعم حولك وخلو أجواءك من التوتر ، فاليوم مناسب لتمارس صلاحياتك وتقدم أوتنال خدمات و تعويض عن فترة كانت ضاغطة بالسابق.

السرطان : تضطرب أحوالك اليوم وتظهر بعض العقبات أو الممانعة لأمور تنتظرها أو عليك فعلها؛ فيزداد ضيقك وتوترك ، مما يستدعي بعض المشاحنات ، ومن الأفضل أن تهدأ وتصبر بعيداً عن التوتر والسلبية.

الأسد : قلص مسؤولياتك اليوم وإهتم بالمفيد ، دون تحمل أعباء لا طائل منها، فأنت تحتاج لتنظيم أمورك تجنبا لسهو أو إهمال ، فالعمل متطلب والصحة يجب أن تكون من أول إهتماماتك.

العذراء : يومك جيد لتستفيد من تحريك دفة الأمور نحو إتجاهات تصب بمصلحتك ، لذا ناقش وحاور ووضح ما تريد ، فأنت بيوم ناجح للإقناع والوصول لحلول وتسويات، فالأجواء حولك آمنة .

الميزان : يزعجك اليوم بعض التجاهل أو التجاوز بعلاقتك الشخصية ، فحاول التفكير بواقعية بما لا يعجبك ، فأنت تحتاج للإعتدال والتغاضي قليلا عن هفوات الآخرين وخاصة عائلياَ.

العقرب: تترتب شؤونك اليوم ، فأنت هادئ وإيجابي لتعيد فتح قنوات تواصل وتعاطف مع من حولك ، فاليوم لزيارات ودية وكسب مودة وتعاطف، وقد تريحك الأخبار اليوم.

القوس: حماسك اليوم يجعل نفقاتك أكثر من المسموح به ، فنظم مصاريفك وحاول تخفيضها ، فأنت تفكر بتحريك قضايا متعلقة بعملية مالية ، فإدرس خياراتك وقلّل من مصروفك حتى لو نلت بعض المكاسب.

الجدي: يوم جيد وأنت تضع خطط منظمة لما تنوي فعله ، فاليوم ترتب أمورك بثقة والظروف متجاوبة معك ، فتنهي أمر عالق ، وتتحرر من ضغط كان يرافقك ، فاليوم للإنجاز والنجاح، فأنت مشرق ومسيطر.

الدلو : تفتر همتك اليوم ويرافقك القلق على أوضاع حالية ومستقبلية ، فأنت مشوش وشارد الذهن وقد تقلق لبعض الأخبار والأقوال ، مما يفقدك الثقة أو اليقين بما تفعل ، فحاول تعزيز قوتك الداخلية ولاتضعف أو تتردد.

الحوت : نشاطك الإجتماعي مميز اليوم ، فأنت مشغول بحركة أو سفر أو تعارف وإتصالات مكثفة وصداقات ، فالأجواء حولك متجددة و العواطف مشرقة لتملي عليك خيارات يدعمها من حولك.