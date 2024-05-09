العالم اليوم - "نيكي" يغلق على انخفاض بعد تراجع أسهم مرتبطة بصناعة الرقائق

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 9 مايو 2024 12:24 مساءً - تخلى المؤشر نيكي الياباني عن مكاسبه المبكرة وأغلق على تراجع، الخميس، بفعل هبوط أسهم الشركات المرتبطة بصناعة الرقائق ومنها سهم طوكيو إلكترون الذي تأثر بتقديرات الإيرادات السنوية لشركة (أرم هولدنغز) البريطانية لتصميم الرقائق التي جاءت أقل من توقعات السوق.

وهبط المؤشر نيكي 0.34 بالمئة إلى 38073.98 نقطة بعد صعوده بما يعادل 0.5 بالمئة في وقت سابق من الجلسة.

وقال شوجي هوسوي، كبير الخبراء الاستراتيجيين في دايوا للأوراق المالية "تراجعات أرم أدت إلى عمليات بيع واسعة لسهم طوكيو إلكترون وغيرها من أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق".

وأعلنت أرم هولدنغز تقديرات لإيرادات العام بأكمله أدنى من التوقعات، مما أدى إلى انخفاض سهمها المدرج في فرانكفورت بنحو عشرة بالمئة اليوم الخميس.

وهبط سهم طوكيو إلكترون، وهي شركة يابانية لإنتاج معدات صناعة الرقائق، بنحو ثلاثة بالمئة، وكان له التأثير الأكبر على أداء المؤشر نيكي.

وانخفض أيضا سهم مجموعة سوفت بنك المستثمرة في مجال التكنولوجيا وتمتلك نحو 90 بالمئة من أرم هولدنغز نحو ثلاثة بالمئة.

وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقا مرتفعا 0.26 بالمئة عند 2713.46 نقطة.

ومن بين أكثر من 1600 شركة مدرجة في السوق الرئيسية ببورصة طوكيو، ارتفع 1081 سهما بينما انخفض 519 سهما.

وأظهر ملخص اجتماع السياسة النقدية لمجلس إدارة بنك اليابان المركزي في أبريل ميلا إلى التشديد، إذ دعا الكثيرون إلى ضرورة رفع أسعار الفائدة على نحو مطرد.

وارتفع العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات إلى 0.91 بالمئة، وهو أعلى مستوى له منذ 26 أبريل.