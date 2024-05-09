بدء اجتماع اللجنة العليا المشتركة المصرية الأردنية برئاسة رئيسى الوزراء

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 9 مايو 2024 12:32 مساءً - بدأ منذ قليل، اجتماع اللجنة العليا المشتركة المصرية الأردنية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بشر الخصاونة، رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية، وزير الدفاع.

ويشهد رئيسى وزراء البلدين، توقيع اتفاقيات جديدة، وإجراء لقاءات ثنائية بين مسئولى الجانبين، فى إطار العمل على تعزيز علاقاتِ التعاون الثنائى فى الملفات ذات الأولوية للبلدين.

وتعد اللجنة المصرية الأردنية أكثر اللجان المشتركة انتظامًا منذ بدء انعقادها عام 1985، فى توقيت استثنائى على مستوى التحديات الإقليمية والعالمية، بما يعزز أهميتها لفتح مزيد من مجالات التعاون الثنائين بين البلدين الشقيقين.