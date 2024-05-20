العالم اليوم - التلفزيون الإيراني: لا وجود لعلامة حياة في حطام مروحية رئيسي

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 20 مايو 2024 06:24 صباحاً - أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني الاثنين أنّه "لا توجد أيّ علامة" حياة في حطام المروحيّة التي كانت تقلّ الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي ومسؤولين آخرين.

وذكر التلفزيون أنّه "عند العثور على المروحيّة، لم تكُن هناك أيّ علامة على أنّ ركّاب المروحيّة أحياء".

وكان قد قال مسؤول لوكالة رويترز للأنباء إن جميع جميع الركاب لقوا حتفهم على الأرجح في حادث تحطم مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي شمال شرق البلاد.

وأضاف: "طائرة الرئيس الإيراني احترقت بالكامل في حادث التحطم."

من جهته أكد رئيس جمعية الهلال الأحمر بير حسين كوليوند ما أعلنه التلفزيون الرسمي بالقول: "عند اكتشاف موقع المروحية المنكوبة لم يتم العثور على أي أثر يدل على أن ركاب المروحية على قيد الحياة."

وكان قد أعلن المسؤول الإيراني العثور على المروحية التي كان تقلّ الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي ومسؤولين آخرين، مشيرًا إلى أن الوضع "ليس جيدًا".

وقال كوليوند "عُثر على المروحية. نتحرك الآن في اتجاهها"، مضيفًا "الوضع ليس جيدًا".

وكانت وكالة الأناضول للأنباء قد ذكرت في وقت سابق أن الطائرة المسيرة التركية "أقينجي" رصدت مصدر حرارة يعتقد أنه حطام طائرة الرئيس الإيراني وشاركت إحداثيات موقع التحطم مع السلطات الإيرانية.