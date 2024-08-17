برج الأفعى الصيني: صفاته ومميزاته وعيوبه وتوافقه مع الأبراج

برج الأفعى هو البرج السادس في ترتيب الأبراج الصينية، والذي يتمتع مواليده في الأعوام المخصصة له بصفات مشتركة، حيث يمثل كل برج من الأبراج الصينية عاماً كاملاً، وبهذا فهي مختلفة عن الأبراج الغربية، فماذا عن صفات برج الأفعى الصيني ومميزاته وعيوبه ومدى توافقه مع الأبراج؟ تابع القراءة لتتعرف عليها معنا.

يتمتع مواليد برج الأفعى الصيني (بالصينية: 蛇 (shé)) و(بالإنجليزية: Snake)، بصفات ومميزات وخصائص تختلف عن غيره من الأبراج الصينية الأخرى، حيث يضم هذا البرج مواليد الأعوام: 1929، 1941، 1953، 1965، 1977، 1989، 2001، 2013، 2025، 2037. [1]

وفيما يأتي أهم صفات برج الأفعى الصيني: [2]

ملك الإغراء والإغواء في الأبراج الصينية.

يبدو جذاباً، وسخياً، ومحباً على الدوام.

اجتماعي ومحبوب، إلا أن لديه بعضاً من الانطوائية أحياناً.

نشيط ذهنياً وفكرياً أكثر من درجة نشاطه البدني.

يميل إلى تحليل الأحداث قبل البدء في أي شيء.

لديه شعور بعدم الأمان إلى حد ما.

يميل إلى اتباع حدسه الخاص بدلاً من نصائح الآخرين.

يتميز بالحدس والبديهة، وتلك الرغبة الممزوجة بالمهارة في المشروعات التجارية.

لا يعتبر المال ذا أهمية كبيرة، إلا أن حظه سيضمن له الحصول على أموال أكثر مما يحتاج إليه.

يميل للخوض في أعماق الأشياء مما يجعل الأمور الذهنية بالنسبة له أكثر جاذبية وإغراءً.

أحياناً ما يكون غيوراً ولديه نزعة حب التملك، مما يخلق مسافة بينه وبين الأصدقاء والعائلة.

قد يبدو أحياناً شخصاً كسولاً، إلا أنه يعمل بجد لتحقيق النجاحات والتقدم.

ليس شخصاً انهزامياً، ويتوقع الالتزام نفسه من الشريك في أي مغامرة.

أما عن خصائص ومميزات برج الأفعى الصيني، فهي تتلخص فيما يأتي: [1]

الترتيب: 6

6 الاتجاه: جنوب / جنوب - شرق

جنوب / جنوب - شرق العنصر: النار

النار الفصل: الصيف

الصيف اللون: الأحمر

الأحمر الشهر: مايو

مايو الاستقطاب: يين

يين الحلفاء: برج الديك، برج الثور

برج الديك، برج الثور الأعداء: برج الخنزير

برج الخنزير حجارة الحظ: العقيق

العقيق أرقام الحظ: 1، 2، 4، 6، 13، 24، 42، 46

1، 2، 4، 6، 13، 24، 42، 46 البرج الغربي: الثور

الثور الكوكب: الزهرة

لكل برج من الأبراج الصينية 5 أنواع مختلفة، وتشمل أنواع برج الأفعى الصيني ما يأتي: [2]

برج الثعبان المعدني: أناني، يجهد في العمل، ويجد صعوبة في تقبل النقد، ولديه قوة إرادة، ويتخذ أي تدبير لتحقيق طموحه.

أناني، يجهد في العمل، ويجد صعوبة في تقبل النقد، ولديه قوة إرادة، ويتخذ أي تدبير لتحقيق طموحه. برج الثعبان الخشبي: مبدع، وخلاق، وودي، ويستخدم علاقته مع الآخرين لتحقيق هدفه، ويؤمن بأن الصبر يؤدي إلى النجاح.

مبدع، وخلاق، وودي، ويستخدم علاقته مع الآخرين لتحقيق هدفه، ويؤمن بأن الصبر يؤدي إلى النجاح. برج الثعبان المائي: انطوائي، وحسن المزاج، وبارد، ولطيف، وشريف، ولكن طموحه وحماسه قليل، ولديه عدم إدراك تام لكيفية تحقيق الاستفادة القصوى من الفرص.

انطوائي، وحسن المزاج، وبارد، ولطيف، وشريف، ولكن طموحه وحماسه قليل، ولديه عدم إدراك تام لكيفية تحقيق الاستفادة القصوى من الفرص. برج الثعبان الناري: شخصية قوية، ومزاجه سيئ، ولا يولي اهتماماً للنتائج والتداعيات الناتجة عن سوء المزاج، وبطيء ويفكر كثيراً، وعليه أن يكسب المزيد من الأصدقاء.

شخصية قوية، ومزاجه سيئ، ولا يولي اهتماماً للنتائج والتداعيات الناتجة عن سوء المزاج، وبطيء ويفكر كثيراً، وعليه أن يكسب المزيد من الأصدقاء. برج الثعبان الترابي: ودود، ومسالم، ومحافظ، وحالم، وحساس، ولكن يسعى إلى التغيير.

مولود برج الثعبان يتمتع بصحة جيدة للغاية، ونادراً ما يتملكه المرض، الشكوى التي يواجهها معظم مواليد برج الثعبان هي السمنة بسبب الإفراط في تناول الأطعمة.

مولود برج الثعبان ناجح في علاقاته العاطفية نتيجة حكمته وقدرته على حل المشكلات والتعامل مع المواقف المختلفة، كما أنه باعتباره سيد الإغواء والإغراء لا يجد صعوبة مطلقاً في تكوين علاقة حب.

علاقات مواليد برج الثعبان بالتأكيد ستكون ناجحة بفضل قدرتهم على تحليل الأحداث قبل الدخول في التجارب المختلفة، ولا بد أن يساهم شريك مولود برج الثعبان في تطوير ثقة شريكه بنفسه، وعادة ما يكون مولود برج الثعبان زوجاً ناجحاً، وأنثى برج الثعبان هي زوجة ناجحة أيضاً.

مولود برج الثعبان لديه شعور دائم بعدم الأمان إلى حد ما ومن الممكن أن يكون غيورا ولديه نزعة حب التملك الأمر الذي قد يؤدي إلى حدوث فجوة بينه وبين أصدقائه وعائلته.

رغبة مولود الثعبان الدائمة في الاستماع إلى حدسه قبل نصائح أصدقائه وعائلته قد تسبب العديد من المشكلات، إلا أن حكمته وقدرته على التعامل مع المواقف تؤدي إلى القضاء على جميع الخلافات. [1]

ما يناسب مولود برج الثعبان من المهن هو أن يكون بروفيسور أو خبير لغوي أو مدرس أو خبير نفسي أو مدير علاقات عامة، كما أن مولود برج الثعبان لديه رغبة دائمة في إقامة المشاريع التجارية أيضاً.

بالرغم من أن مولود برج الثعبان لا يعتبر المال ذو أهمية كبيرة إلا أن ميله إلى الارتباط ورغبته في تكوين أسرة وحظه الجيد سيجعلونه يسعى لأن يحصل على كمية كبيرة من المال أكثر مما يحتاج إليه بكثير. [1]

لكل برج من الأبراج الصينية أو الغربية أبراج أخرى متوافقة معها وأخرى غير متوافقة معها، وبطبيعة الحال يرغب كل شخص ينتمي لبرج الأفعى الصيني في معرفة ما يتوافق معه من الأبراج الصينية الأخرى.

يعتبر الأفعى متطابقاً مع برج التنين الصيني وهما مشتركان بعدة صفات وميول، إذ إنهما ذوي توجه عائلي، يفضلان قضاء المزيد من الوقت لمرافقة العائلات وإعطاء حياة أسرية محبة ودافئة لبعضهما البعض، كما أن الأفعى والديك مكملان لبعضهما البعض، فالثعبان جيد في التفكير بينما الديك ممتاز في تنفيذ الأفكار في الممارسة. [1]

بالمقابل لا يتوافق برج الأفعى الصيني مع كل من برج النمر، وبرج الأرنب، وبرج الأفعى، وبرج الخروف وبرج الخنزير.

بالنسبة للأفعى، فإن علامات الأبراج الأربعة هذه ليست مباريات جيدة لأنها قد تكون لها قيود متبادلة في الثروة، مما يتسبب في النتيجة أنه يصعب عليهم فهم بعضهم البعض، وستكون هناك المزيد من الصراعات. [2]

يعد مواليد برج الأفعى من أكثر الناس غيرة على شركائهم، وقد تجعلهم الغيرة الزائدة يضايقون من يحبون ويضعونهم في مواقف حرجة. ويتخذ هؤلاء الأشخاص كل قراراتهم بمفردهم ودون مشورة من أي أحد.

كما أنهم يلزمون الآخرين بتتبع وتيرتهم المرتفعة في العمل بغض النظر عن مقدراتهم ومؤهلاتهم، ولا يعتبر مواليد هذا البرج اجتماعيين بطبعهم، إذ إنهم يفضلون البقاء في دائرتهم المنغلقة ومراقبة الأمور قبل مخالطة الآخرين. [2]

يعاني مواليد برج الأفعى الصيني من عيوب في شخصياتهم، فصاحب برج الأفعى غالباً هو ليس أهلاً للثقة، وغيور، وعبثي، وخبيث أحياناً، ومشاكس وغير صريح، ومتشكك، ولا مبالي، ومتملك، وعنيد.

من أهم الشخصيات المشهورة العربية والعالمية التي تنتمي لبرج الأفعى الصيني ما يأتي:

ياسر عرفات.

جمال عبد الناصر.

محمد علي.

عبد الرازق نوفل.

يوسف السباعي.

عبد الحليم حافظ.

الحسن الثاني.

محمود بيرم التونسي.

ألفريد نوبل.

إبراهام لينكولن.

تشارلز داروين.

جون كنيدي.

بابلو بيكاسو.

بروك شيلدز.

فرانس شوبارت.

غاندي.

أوناسيس.

جاكلين كنيدي.

كيم باسينجر.

تشارلز بودلير.

براد بيت.

راندي كراوفورد.

بوب دايلن.

غريتا غاربو.

آرت غارفنكيل.

أودري هيبورن.

بول هوغان.

ليز هيرلي.

كارول كينغ.

دين مارتين.

روبيرت ميتشام.

مايك أولدفيلد.

ريان أونيل.

دوروثي باركر.

بول سايمون.

ديون وورويك.

أوبرا وينفري.

فيرجينيا وولف.

سوزانا يورك.

ختاماً، بعد أن تعرفت معنا اليوم على أهم صفات برج الأفعى الصيني، وكذلك مميزاته وعيوبه ودرجات توافقه مع الأبراج الأخرى، بالإضافة لنقاط ضعفه، وأهم المشاهير العرب والعالميين الذين ينتمون إليه، يمكنك الاطلاع على المزيد من المعلومات حول صفات الأبراج من خلال متابعة قسم الأبراج على ليالينا.

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