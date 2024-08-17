توافق الأبراج في الحب والزواج... أي برج يناسبكِ أكثر؟

ثمة من يذهب شوطاً بعيداً في استشراف مدى التوافق مع أصحاب الأبراج الأخرى، لا سيما حين يتعلق الأمر بالحب والزواج.

إليكِ مدى توافق الأبراج في الحب والزواج. اكتشفي من خلال هذه الأسطر أي برج يناسبكِ أكثر:

المرأة الحمل: قد لا يكون حظكِ جيداً مع الرجل من برج الحمل، لكن علاقتكِ جيدة بالرجل الثور، بالإضافة لانسجامكِ الجمّ مع الرجل من برج القوس والسرطان.

قد لا يكون حظكِ جيداً مع الرجل من برج الحمل، لكن علاقتكِ جيدة بالرجل الثور، بالإضافة لانسجامكِ الجمّ مع الرجل من برج القوس والسرطان. المرأة الثور: تشوب نزعة الاصطدامية علاقتكِ بالرجل من برج الأسد، كما أنكِ لا تميلين للرجل العاطفي وصاحب الهواجس كما رجل برج الحوت والقوس، بيد أن الرجل من برج السرطان هو الخيار الأفضل لكِ.

تشوب نزعة الاصطدامية علاقتكِ بالرجل من برج الأسد، كما أنكِ لا تميلين للرجل العاطفي وصاحب الهواجس كما رجل برج الحوت والقوس، بيد أن الرجل من برج السرطان هو الخيار الأفضل لكِ. المرأة الجوزاء: تنجذبين لعوالم رجل برج الحوت؛ إذ يميل للخيال والعاطفة الجياشة، كما تنسجمين مع الرجل من برج القوس وكذلك الرجل من برج الجوزاء؛ إذ يميلان للعقلانية والعمق.

تنجذبين لعوالم رجل برج الحوت؛ إذ يميل للخيال والعاطفة الجياشة، كما تنسجمين مع الرجل من برج القوس وكذلك الرجل من برج الجوزاء؛ إذ يميلان للعقلانية والعمق. المرأة السرطان: تنشأ علاقة ناجحة بينكِ وبين الرجل من برج الحمل ومع الرجل من برج الثور كذلك الأمر. لا تتفقين وأسلوب الرجل من برج الدلو ولا من برج الجوزاء. الرجل من برج العذراء يرمز لكِ بالأمان.

تنشأ علاقة ناجحة بينكِ وبين الرجل من برج الحمل ومع الرجل من برج الثور كذلك الأمر. لا تتفقين وأسلوب الرجل من برج الدلو ولا من برج الجوزاء. الرجل من برج العذراء يرمز لكِ بالأمان. المرأة الأسد: أكثر من يجمعكِ الحب بهم هم رجال برج القوس، إلى جانب كون الرجل من برج الحمل هو خياركِ الأمثل للحب والرومنسية، كذلك هو الرجل من برج العقرب.

أكثر من يجمعكِ الحب بهم هم رجال برج القوس، إلى جانب كون الرجل من برج الحمل هو خياركِ الأمثل للحب والرومنسية، كذلك هو الرجل من برج العقرب. المرأة العذراء: يسود النزق علاقتكِ مع الرجل من برج الثور، كذلك هو الرجل من برج الأسد. للحب والجنون والانطلاق، فإن خياركِ المثالي هو الرجل من برج العقرب ومن برج الدلو أيضاً.

يسود النزق علاقتكِ مع الرجل من برج الثور، كذلك هو الرجل من برج الأسد. للحب والجنون والانطلاق، فإن خياركِ المثالي هو الرجل من برج العقرب ومن برج الدلو أيضاً. المرأة الميزان: أكثر من تفلحين ببناء علاقة عاطفية ناجحة معه هو الرجل من برج الحمل، كذلك هو الرجل من برج العقرب، الذي يفلح في كسب ثقتكِ. لا تنجح علاقتكِ مع الرجل الميزان، حتى وإن ظننتِ غير هذا في البداية.

أكثر من تفلحين ببناء علاقة عاطفية ناجحة معه هو الرجل من برج الحمل، كذلك هو الرجل من برج العقرب، الذي يفلح في كسب ثقتكِ. لا تنجح علاقتكِ مع الرجل الميزان، حتى وإن ظننتِ غير هذا في البداية. المرأة العقرب: الانسجام الأمثل مع الرجل من برج الجدي، بيد أن علاقتكِ بالرجل الميزان غير موفقة. برغم ما قد تظنين في البداية، إلا ان علاقتكِ بالرجل الثور لا تستمر ولا تثمر.

الانسجام الأمثل مع الرجل من برج الجدي، بيد أن علاقتكِ بالرجل الميزان غير موفقة. برغم ما قد تظنين في البداية، إلا ان علاقتكِ بالرجل الثور لا تستمر ولا تثمر. المرأة القوس: العلاقة المميزة هي من نصيب الرجل من برج الجوزاء، أما الرجل من برج الحوت والجدي، فلا أمل منهما. يجذبكِ الرجل من برج الجوزاء وكذلك الحمل، لكن لا يتعدّى الأمر حدود الصداقة.

العلاقة المميزة هي من نصيب الرجل من برج الجوزاء، أما الرجل من برج الحوت والجدي، فلا أمل منهما. يجذبكِ الرجل من برج الجوزاء وكذلك الحمل، لكن لا يتعدّى الأمر حدود الصداقة. المرأة الجدي: لا يلفت نظركِ الرجل من برج الحمل ولا الدلو، بيد أن الرجل من برج الثور هو خياركِ الأمثل بالإضافة للرجل من برج السرطان.

لا يلفت نظركِ الرجل من برج الحمل ولا الدلو، بيد أن الرجل من برج الثور هو خياركِ الأمثل بالإضافة للرجل من برج السرطان. المرأة الدلو: أكثر من تقتسمين معه الحلم والحب هو الرجل من برج القوس، كما أن الرجل من برجيّ الحوت والأسد هو الحبيب الأمثل بالنسبة لكِ.

أكثر من تقتسمين معه الحلم والحب هو الرجل من برج القوس، كما أن الرجل من برجيّ الحوت والأسد هو الحبيب الأمثل بالنسبة لكِ. المرأة الحوت: أكثر من يجذبكِ له هو الرجل العقرب، كذلك الرجل من برج الميزان، والرجل من برج الحوت، وإن كنتما تفترقان لاحقاً. لا تتحمّلين الرجل من برجيّ الحمل والجدي.

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