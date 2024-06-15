موعد صلاة عيد الأضحى 2024.. وعدد ركعات صلاة العيد

جدة - نرمين السيد - صلاة عيد الأضحى

قالت دار الإفتاء إنّ أداء صلاة عيد الأضحى المبارك، سنة مؤكدة عن الرسول ﷺ وسن الرسول للرجال والنساء أن يحضروها، ويجوز للمرأة إن كانت حائضًا أن تشهد المصلى والخطبة.





ويبدأ وقت صلاة عيد الأضحى من بعد شروق الشمس بعشرين دقيقة ويمتد إلى ما قبل صلاة الظهر بعشرين دقيقة، وتحديدا في تمام الساعة 6:18 صباحًا بحسب توقيت القاهرة. يستحب للمصلي: الاغتسال والتطيب وارتداء أفضل الملابس وصلاة العيد لا تسبق بأذان ولا إقامة، وهي ركعتان يزاد بعد تكبيرة الإحرام وقبل قراءة الفاتحة 7 تكبيرات في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية بعد تكبيرة القيام وقبل قراءة الفاتحة 5 تكبيرات ويستحب حضور الخطبة وعلى الخطيب أن يقصر في خطبته تيسيرًا على الناس. اقرأ أيضا: سوهاج: تخصيص 206 ساحات وأكثر من 8 آلاف مسجد لأداء صلاة عيد الأضحى https://www.mobtada.com/egypt/1407220 تجهيز 11 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى بشمال سيناء https://www.mobtada.com/egypt/1407212 مواعيد صلاة عيد الأضحى 2024 القاهرة 6:18 محافظة الجيزة 6:18 الإسكندرية 6:20 بورسعيد 6:11 محافظة السويس 6:13 العريش 6:05

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