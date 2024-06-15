جدة - نرمين السيد - أميرة ويلز كيت ميدلتون

حضرت كيت ميدلتون أميرة ويلز صباح اليوم السبت، في عربة مع أطفالها ضمن الموكب الملكي الذي غادر قصر باكنجهام للاحتفال بعيد ميلاد الملك تشارلز الثالث في أول ظهور علني لها منذ الإعلان عن علاجها من مرض السرطان حسبما أوردت إذاعة "لاك" السويسرية.





ولم تظهر زوجة ولي العهد الأمير وليام (42 عاما) التي ارتدت اليوم معطفا أبيض طويلا وقبعة تخفي جزءا من وجهها، علنا ​​منذ عيد الميلاد الماضي، لكنها أعلنت الجمعة مشاركتها في هذا الحدث بفضل "التقدم الجيد" في علاجها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أول ظهور علني رسمي للأميرة كايت منذ 6 أشهر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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