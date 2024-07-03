روسيا تعتزم إطلاق صواريخ فضائية جديدة من مطار «فوستوتشني»

وأشار المركز في بيان، إلى أن صواريخ (Start-1M) ستكون قادرة على نقل حمولات تصل أوزانها إلى 500 كجم إلى المدار الأرضي المنخفض.
وفي 12 أبريل الماضي، قال وزير الصناعة والتجارة الروسي السابق دينيس مانتوروف، إن الإطلاق الأول لصواريخ (Start-1M) الروسية الجديدة من المفترض أن يجري عام 2026.
وكانت روسيا قد طورت سابقا صواريخ فضائية خفيفة من فئة "Start-1"، وما بين عامي 1993 و2006 نفذت 7 عمليات إطلاق لهذه الصواريخ، اثنان من قاعدة بليسيتسك الفضائية، و5 عمليات تم تنفيذها من مطار فوستوتشني الفضائي.
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