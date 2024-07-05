إنتاج فيلم مشترك بين مصر والصين عن «طريق الحرير»

جدة - نرمين السيد - قالت شو هونغوي نائبة مدير مركز الفضائيات التابع لمجموعة فوجيان للسينما والتلفزيون، إنه جرى توقيع اتفاقية تعاون بين الهيئة الوطنية للإعلام ومجموعة فوجيان لإنتاج فيلم مشترك بين مصر والصين عن طريق الحرير، لكن جائحة كورونا كانت عائقا أمام بداية التصوير.





وأضافت خلال حوارها ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن الهدف من زيارة لمصر هو أن ننطلق للعمل في هذا المشروع، ونستهدف رؤية شريكنا المصري على أرض الواقع وأن يحدث نقاش عميق في تفاصيل السيناريو والتصوير وتفاصيل المشروع. وتابعت: كذلك، سيزور الفريق المصري المسؤول عن المشروع مقاطعة فوجيان حتى يروا كل التفاصيل، فالتاريخ مهم جدا للترويج للسياحة والثقافة، وسيكون ذلك جانبا إيجابيا للطرفين".

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