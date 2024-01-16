نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة جازان تنظم معرض "التأهيل حياة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دشن رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني اليوم، معرض "إعادة التأهيل لمعالجة سلوكيات الإدمان" الذي أقامته كلية العلوم الطبية التطبيقية تحت شعار "التأهيل حياة"، بمشاركة العديد من الجهات من داخل الجامعة وخارجها.

وتجول معاليه في أركان المعرض، مستمعًا إلى شرح من الطلبة حول دورهم في نشر التوعية وتعزيز ثقافة المجتمع ومخاطر الإدمان وأوجهه المختلفة سواء إدمان المخدرات أو الإدمان السلوكي.

وشملت أركان المعرض التعريف بالمخدرات وأنواعها وتأثيرها، ودور المملكة في مكافحتها، إضافة إلى دور الأندية الطلابية في استثمار وقت الطالب وتنمية مهاراته، كما عرضت الجهات المشاركة ما تقدمه من خدمات متكاملة حسب اختصاص كل جهة.

وأوضح عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية الدكتور أيمن مدخلي، أن الفعالية التي تستمر إلى الخميس المقبل، يتخللها ثلاث ورش عمل: الأولى بعنوان "الجلوس الصحيح"، وورشة عمل يوم الأربعاء بعنوان "جودة النوم"، وورشة عمل يوم الخميس بعنوان "تعزيز الجانب النفسي" بهدف تنمية مهارات الطلبة وإكسابهم الخبرات بشكل عملي.

يذكر أنه جرى توقيع اتفاقية على هامش المعرض بين كلية العلوم الطبية التطبيقية وفرع الجمعية السعودية للعلاج الطبيعي بجازان وذلك بهدف التعاون بين الطرفين فيما يخدم المجتمع