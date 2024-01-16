نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ حفرالباطن يستقبل مدير إدارة الأسواق والمسالخ بالمنطقة الشرقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الأمير عبد الرحمن بن عبد الله بن فيصل محافظ حفر الباطن اليوم بمكتبه، مدير إدارة الأسواق والمسالخ بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية الدكتور علي بن أحمد الحاجي ويرافقه مدير فرع وزارة البيئة المياه بحفر الباطن زبن الشمري.

واطلع سمو محافظ حفر الباطن على عرض موجز عن أعمال وإنجازات الفرع بالمحافظة خلال الفترة الماضية والخطة المستقبلية لأعمال أسواق النفع العام بالمحافظة، والمبادرات والبرامج التي تعمل عليها الوزارة بالمحافظة، وجهودها في الحفاظ على البيئة والاهتمام بالثروة النباتية والحيوانية والسمكية بما يحقق التنمية المستدامة وفق رؤية المملكة