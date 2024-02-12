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أحمد جودة - القاهرة - وزارة الشؤون البلدية توضح.. اشتراطات مغاسل الملابس والمفروشات الجديدة في السعودية،وزارة الشؤون البلدية والقروية في المملكة العربية السعودية قامت بوضع عدة اشتراطات لمغاسل الملابس والمفروشات في المملكة، بهدف تنظيم هذه الصناعة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

تم تحديد العديد من الضوابط لتلبية احتياجات وتطلعات المواطنين السعوديين، وللحد من الفوضى وضمان المظهر اللائق في هذا المقال، سنوضح تفاصيل هذه الضوابط والاشتراطات التي وضعتها الوزارة، لذا تابع القراءة لمعرفة المزيد حول اشتراطات مغاسل الملابس والمفروشات.

اشتراطات عامة للمغاسل في السعودية

نظام تنظيم الأعمال في المغاسل يقوم باستهداف أعلى المعايير المتوافقة مع المتطلبات الخاصة بكود البناء السعودي، وتنمية الاستثمار في هذه الأعمال للحد من انتشار الفوضى وعدم النظام والظهور بمظهر غير لائق، ولتعزيز الصحة العامة وتقليص مساحة التشوه البصري، ولهذا تم تعيين عدد من الاشتراطات لتغيير الملابس على أن يكون هناك مساحة مخصصة لهذا الغرض داخل المغسلة وأن يتم الحصول على الموافقة من الدفاع المدني، وأيضا يجب توفير سجل تجاري ممتد، وتضمنت الاشتراطات وجود وسيلة مواصلات مرخصة.

الاشتراطات المعمارية للمغاسل في السعودية

يوجد بعض الاشتراطات المعمارية الخاصة بهذه المغاسل وتتمثل هذه الاشتراطات في الآتي:

تخصيص غرفة بمساحة متر مربع كحد أدنى لتغيير ملابس الرجال في المغسلة.

توفر مغاسل للأيدي ودورات مياه مطهرة ومصلى لا تقل مساحته عن 10 متر مربع تشمل الكاشير.

المساحة الفاصلة بين المغسلة والكاشير بالطول.

تصريف هواء المغسلة الحار إلى الخارج بواسطة تمديدات جانبية ولكن يجب ألا تكون واضحة من واجهة المغسلة.

توافر منطقة خاصة لاستراحة العاملين بالمغسلة كمقعد واحد بحد أدنى للاستراحة.

اشتراطات تشغيلية لمغاسل الملابس والمفروشات في السعودية

هناك بعض الاشتراطات التشغيلية للمغاسل وتتمثل فيما يلي: