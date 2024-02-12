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أحمد جودة - القاهرة - "دعم ساند" وزارة الموارد البشرية تكشف عن حالات توقف دعم ساند في السعودية، من المعروف أن دعم "ساند" هو برنامج يُقدم للمواطنين في المملكة العربية السعودية الذين يعانون من البطالة، سواء كانوا ذكورًا أو إناثًا، لمساعدتهم في تأمين احتياجاتهم الأساسية حتى يجدوا فرص عمل مناسبة.

ومع ذلك، يتم وقف هذا الدعم في بعض الحالات، سواء بشكل مؤقت أو دائم، وقد قامت التأمينات الاجتماعية بتوضيح الأسباب وراء هذا القرار.

السبب الرئيسي لوقف دعم "ساند" يكون بعدما يحصل المستفيد على فرصة عمل. لذا، عندما ينجح المتلقي في الحصول على وظيفة، يتوقف الدعم بشكل طبيعي. ولمعرفة المزيد من حالات وقف دعم "ساند" وغيرها من التفاصيل، دعونا نتابع باقي المقال.

ما هي الحالات التي يتوقف فيها دعم ساند؟

قامت التأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بتوضيح الحالات التي يجب فيها توقف الدعم المقدم للعاطلين والأشخاص الباحثين عن فرص عمل، وهذه الحالات كالتالي:

أولًا إذا توفى الشخص الذي كان يحصل عن دعم ساند.

إذا التحق الشخص الذي يحصل على دعم ساند بوظيفة جديدة فيسقط عنه الدعم.

إذا كان الشخص غير مسجل في التأمينات الإجتماعية.

إذا قام المستفيد بالسفر خارج المملكة العربية السعودية.

إذا لم يستوفي المتقدم الشروط اللازمة للحصول على دعم ساند.

إذا تعمد الشخص المستفيد أن لا يحصل على عمل ليستمر في الحصول على الدعم، لذلك تقوم التأمينات الاجتماعية بإسقاط الدعم عنه.

إذا وصل عمر المستفيد إلى 60 عام في هذه الحالة فإنه يستطيع أن يقدم على معاش التأمينات الاجتماعية، ولا يحق له الحصول على دعم ساند.

ما هي الشروط اللازمة للحصول على دعم ساند؟

هناك بعض الشروط قامت هيئة التأمينات الاجتماعية بوضعها يجب أن تتوفر في الأشخاص الذين الحصول على دعم ساند، والتي تتلخص في هذه النقاط: